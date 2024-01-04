مصطفى بكري: جشع التجار جزء من أزمة الأسعار

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدكتور محمود محيى الدين أشاد بالإجراءات الإقتصادية التي اتخذتها مصر في عام 2016، مشيرا إلى أن الإقتصاد المصري حقق معدلات نمو كبيرة منذ هذا العام حتى جائحة كورونا.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه "لا بد من حماية "الغلابة" من غلاء الأسعار"، مؤكدا أن أزمة الأسعار جزء منها بسبب جشع التجار.

إقتصاد الدولة

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار"، أنه دينا فجوة دولارية أثرت بشكل كبير على الأسعار، ولا بد من إجراءات سريعة لتحريك إقتصاد الدولة المصرية.