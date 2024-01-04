عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يحملها على رأسه 30 سنة.. حكاية صالح مع طبلية سندوتشات المشاهير

صدى البلد

من شارع شبرا إلى الدرب الأحمر ترى صالح أبو زيد محمد يجول الشوارع بـ الطبلية التي يصل وزنها إلى نحو 70 كيلو على رأسه من أجل بيع السندوتشات إلى الزبائن، وهي المهنة التي استطاع أن يربي منها أشقائه وابنائه.

قال صالح لـ صدى البلد إنه ورث الطبلية التي يبيع من خلالها السندوتشات بجميع أنواعها من والده، حيث عمل معه في تلك المهنة قبل 30 سنة منذ أن كان عمره 13 عاما، وظل يعمل معه لنحو 4 سنوات إلى أن مرض واستلم هو المهنة التي ربى منها شقيقاته إلى أن تزوجوا وتزوج هو منها أيضا.


وأضاف الحاج صالح، أن ظل يعمل في تلك المهنة بعد الزواج أيضا وفتح منها بيته إلى أن وربى جميع أبنائه وزوج منهم البعض فيما تخرج بعضهم من الجامعات ولا يزال بعضهم يتلقى تعليمه، متمنيا أن يذهب إلى زيارة مكة المكرمة من أجل أداء فريضة الحج وأن تصبح ابنته الصغيرة طبيبة لجراحة القلب، لأن والدته توفيت بمرض القلب.

 

اختتم عم  صالح أن اسم الطبلية مشتق من الطبلية التي يتم تناول الطعام عليها في المنزل لأن هذه الطبلية يستطيع الزبون في الشارع أن يتناول على جوانبها الطعام، كما أنها تحتوي من أسفل على صندوق يتم فيه وضع المحتويات التي يتم منها صنع الأطعمة مثل الجبن والقشطة والبيض والحلوى وغيرها.

عم صالح سندوتشات المشاهير قصة كفاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

لاعب الاتحاد السكندري على رادار الأهلي.. وصفقة جديدة من فيوتشر

فيه تعويم ولا لا؟!| صندوق النقد الدولي يزف بشرى سارة للشعب المصري.. تفاصيل

بنكا مصر والأهلي يطرحان شهادتي ادخار جديدة بأعلى عائد.. تفاصيل

حسم الأمر.. شوبير: بيراميدز يخطف لاعب الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

الأهلي يوجه رسالة تحذيرية لإمام عاشور

المحاسب مات .. تطور صادم في إطلاق الرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

قالوا شريكها زعيم عصابة.. حقيقة تورط أميرة الذهب في تجارة الأسلحة والمخدرات

ترشيحاتنا

باحث دولي : الحرب قائمة في قطاع غزة .. وكل الاحتمالات واردة

علاج السرحان في الصلاة .. مفكر إسلامي يكشف عن روشتة تجعلك خاشعا مقبولا

وزير الرياضة يستعرض مهاراته مع لاعبي المنتخب الوطني للرماية

خبير بالنقل البحري: أسعار السلع في أوروبا ارتفعت بنسبة 100% بسبب الحوثيين

يصيب الأطفال وينتقل بالرذاذ.. مرض الجديري المائي المنتشر بين طلاب المدارس

إلغاء الاتفاقيات.. مطالب عراقية بطرد السفير الأمريكي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتوب قصير وبنطلون ضيق.. إلهام شاهين تكشف سر رشاقتها بإطلالة مثيرة

بربع كيلو سميد.. طريقة عمل المدلعة بأقل التكاليف

بعد ظهوره في المدارس.. حيل منزلية لعلاج الجديري المائي

مستحيل اللي انتي لابساه .. شمس الكويتية تشعل مواقع التواصل بصور جريئة

فيديو

المنتخبات الوطنية تستعد لأولمبياد باريس 2024.. فيديو وصور

عائد شهرى 22.5٪.. طرح شهادات الـ 25٪.. تفاصيل

قفزوا من البلكونة.. تفاصيل مؤلمة في حادث سوهاج

ادخر أموالك الآن.. أعلى شهادات استثمار في 2024| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ