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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال تقصف جنوب لبنان بنيران المدفعية وبيان هام من حزب الله

ارشيفي
ارشيفي

أفادت قناة المنار اللبنانية بأن قوات الاحتلال استهدفت "خربة شعيب" في أطراف بلدة بليدا وتلة "هرمون" عند حدود بلدة يارون في جنوب لبنان بنيران مدفعيتها.


وصدر عن المقاومة الإسلامية في لبنان- حزب الله، بيان جاء فيه: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة”.

وقال حزب الله، “استهدفت قوة ‏القناصة في المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من عصر يوم الخميس 4-1-2024 ‏التجهيزات التجسسية في موقع مسكاف عام وأصابتها بدقة ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل”.‏

 

وتابع البيان، “استهدف ‌‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من عصر يوم الخميس 4-1-2024 تموضعا ‏مستحدثا ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية.

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