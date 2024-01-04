السفير رخا حسن: الاقتراح المصري الحل الوحيد لإنهاء القتال في غزة.. فيديو

قال السفير رخا حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الحكومة الإسرائيلية تتبنى خطة لتهجير الفلسطينيين رغم التكتم عليها بشكل رسمي.

وأضاف السفير رخا حسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى لجعل قطاع غزة غير قادر على الحياة بشكل كامل".

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، : "إسرائيل فشلت في تحقيق كافة أهدافها في غزة منذ 7 أكتوبر وهذا يزعج الولايات المتحدة الأمريكية"، موضحا: "الاقتراح المصري الحل الوحيد لإنهاء القتال في غزة".

واسترسل السفير رخا حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، : "إطلاق إسرائيل لقنابل الفسفور الأبيض في غزة جريمة حرب".