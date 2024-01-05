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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قلق أمريكي بشأن حصول روسيا على صواريخ بالستية من كوريا الشمالية وإيران

صدى البلد

قال البيت الأبيض، الخميس، إن كوريا الشمالية زودت روسيا في الآونة الأخيرة بصواريخ باليستية وقاذفات لتستخدمها في حربها على أوكرانيا، فيما أشار مسؤولون أمريكيون إلى  خطط روسية لشراء صواريخ باليستية قصيرة المدى من إيران "تثير قلق" واشنطن، حسب ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وذكر منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين الخميس، أن واشنطن ستثير هذا التطور في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن نقل بيونج يانج أسلحة إلى موسكو أنه "تصعيد كبير ومقلق".

وقال كيربي إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات إضافية على من يسهلون صفقات الأسلحة هذه. وأضاف: "خلال الأيام القليلة الماضية أطلقت القوات الروسية على الأقل أحد الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية صوب أوكرانيا"، موضحاً أن الصاروخ سقط في ما يبدو في منطقة مفتوحة.

وتشن روسيا مؤخراً بعضاً من أعنف الهجمات على أوكرانيا منذ اندلاع الحرب قبل عامين تقريباً. وذكرت كييف الثلاثاء، أن روسيا أطلقت أكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة هجومية من طُرُز مختلفة على مدن في أنحاء أوكرانيا منذ الجمعة.

كوريا الشمالية روسيا صواريخ باليستية أوكرانيا ايران

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قلق أمريكي بشأن حصول روسيا على صواريخ بالستية من كوريا الشمالية وإيران

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