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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

اليوم..عرض خاص ومؤتمر صحفي لفيلم "عصابة عظيمة" بحضور أبطاله| اعرف قصته

عصابة عظيمة
عصابة عظيمة

يحتفل أبطال فيلم عصابة عظيمة بالعرض الخاص والأول له في مصر، اليوم الجمعة، بسينما رينساس بمدينتي القاهرة الجديدة بعد عرضه في السعودية. 

ومن المقرر أن يحضر عرض فيلم عصابة عظيمة جميع أبطاله وعلى رأسهم الفنانة إسعاد يونس، مغني المهرجانات عنبة، فرح الزاهد وغيرهم، وإقامة مؤتمر صحفي عقب عرض الفيلم للحديث عن التجربة.

قصة عصابة عظيمة

 

وتجسد الفنانة إسعاد يونس خلال أحداث الفيلم شخصية امرأة في الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث، ولها ابن يجسد دوره الفنان كريم عفيفي يتسبب لها في خسارة منزلها ويستولي على أموالها، وتجسد فرح الزاهد دور زوجته.

 

أبطال عصابة عظيمة 

 

ويشارك في فيلم "عصابة عظيمة" إلى جانب إسعاد يونس: كريم عفيفي، رنا رئيس، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، فرح الزاهد، عنبة، والعمل من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.

وكانت قد أعلنت الشركة العربية للإنتاج والتوزيع والتى تمتلكها الفنانة إسعاد يونس عن عودة الفنان أحمد مكي للسينما مجددا بعد غياب 10 أعوام.

وأصدرت الشركة العربية بيانا أعلنت فيه عن خطتها لعام 2024، والتى تبدأها بفيلم عصابة عظيمة للفنانة إسعاد يونس وبعدها تبدأ التحضير لفيلم مكي الجديد.

وأضاف البيان : كما أعلنت الشراكة اليوم عن إنتاج الفيلم الجديد للنجم أحمد مكي والمتوقع صدوره عام 2024. ويأتي هذان الفيلمان في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الشركة العربية للسينما وموفي ستوديوز لإنتاج وتوزيع الأفلام في الشرق الأوسط.

عصابة عظيمة اسعاد يونس الفنان كريم عفيفي الفنانة إسعاد يونس هاجر الابياري مغنى المهرجانات عنبة

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