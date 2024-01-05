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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول هجوم كوري شمالي منذ 1953.. إجراء عاجل من الجارة الجنوبية

أول هجوم كوري شمالي
أول هجوم كوري شمالي على منطقة مدنية

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أنها طلبت من المدنيين إخلاء جزيرتي يونبيونج وبانجيوندو، بعد أن أطلقت بيونج يانج قرابة 200 قذيفة مدفعية قبالة الساحل الغربي لكوريا الشمالية.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال مسؤول في وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إن "كوريا الشمالية أطلقت نحو 200 قذيفة (قرب) قرب جزيرة يونبيونج".

ونقلت "فرانس برس"، عن مسؤولين محليين في يونبيونج إن السلطات طلبت من المدنيين إخلاء الجزيرة الواقعة على بُعد نحو 10 كيلومترات من كوريا الشمالية، مشيرين إلى أن هذا الإجراء اتخذ «وقائيا».

وتقع جزيرة يونبيونج الكورية الجنوبية في البحر الأصفر على بُعد نحو 80 كيلومتراً غرب إنتشون و12 كيلومتراً جنوب ساحل مقاطعة هوانجهاي الكورية الشمالية.

وفي نوفمبر 2010، أطلقت بيونج يانج وابلا من 170 قذيفة مدفعية على جزيرة يونبيونج مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص بينهم مدنيان.

وكان هذا أول هجوم كوري شمالي على منطقة مدنية منذ الحرب الكورية 1950-1953.

والعلاقات بين الكوريتين هي حاليا في واحد من أدنى مستوياتها منذ عقود.

الساحل الغربي الكورية الشمالية بيونج يانج كوريا الشمالية كورية الجنوبية

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