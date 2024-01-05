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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم بنى سويف

صدى البلد

حصل “صدي البلد” على أسماء ضحايا حادث سنور ببني سويف  والذي نتج عنه مصرع  4 ضحايا وأصيب خامس، اليوم الجمعة، ونتج الحادث عن تصادم سيارتين جامبو مع أخرى ربع نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين جامبو مع أخرى ربع نقل بعد نزلة سنور بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.

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وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع 4 أشخاص وهم محمد ناصر محمود 20 سنة ومقيم بمركز ناصر بمحافظة بني سويف، ومحمد حسني محمد 21 سنة، ومقيم بمحافظة أسيوط، ومحمد بدر محمد ومقيم بمركز ناصر بمحافظة بني سويف، وعبد الناصر محمد حسن 22سنة، ومقيم بمحافظة أسيوط وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي تحت إشراف النيابة العامة واستدعاء الطبيب الشرعي، للكشف عليهم واستصدار تصاريح الدفن وتسليم الجثث لذويهم تمهيدًا لدفنهم.

 

وأسفر الحادث عن إصابة شخص ويدعي محمد صلاح عبدالجليل 28 سنة، سائق، ومقيم بمحافظة القليوبية، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بعظمة الترقوة، وتم نقله إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الإسعاف الأولية اللازمة.

أسماء ضحايا الأجهزة الأمنية ب الأجهزة الأمني بني سويف بمديرية أمن بنى سويف بني سويف التخصصي بمحافظة بني سويف

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