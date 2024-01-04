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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف تستعد لـ عيد الميلاد المجيد

أسقف بني سويف
أسقف بني سويف

قال القمص إسطفانوس سليمان سكرتير نيافة الحبر الجليل الانبا غبريال أسقف بني سويف،
إن نيافة الحبر الجليل الانبا غبريال أسقف بني سويف سوف يترأس صلاة قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة السيدة العذراء المطرانية بمدينة بني سويف مساء السبت المقبل الموافق 6 يناير وينتهي القداس الإلهي في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 7 يناير، وإن نيافته سيستقبل المهنئين من قيادات المحافظة وعلى رأسهم المحافظ ومرافقوه الكرام من كبار المسؤولين خلال القداس الإلهي الساعة العاشرة مساء.

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وأضاف القمص إسطفانوس سليمان، أن نيافة الأنبا غبريال سيستقبل المهنئين صباح يوم العيد يوم الأحد اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا وحتي الساعة الواحده ظهرا بقاعة استقبالات المطرانية.


وأشاد القمص اسطفانوس سليمان بجهود رجال الأمن الكبيره في تأمين الإحتفال بعيد راس السنة الميلادية موجهاً لهم كل الشكر والتقدير والامتنان على ذلك، داعين الله أن يحفظ بلادنا الغالية مصر من كل سوء بصلوات نيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال أسقف بني سويف وفي ظل الرئاسة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

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