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رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير الإسكان يُصدر 6 قرارات لإزالة مخالفات بناء بمدينة بني سويف الجديدة

صدى البلد

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 6 قرارات لإزالة مخالفات البناء بمدينة بني سويف الجديدة الواقعة بمناطق (امتداد مركز المدينة، والحي السكني الثالث، والحي السكني السادس إبني بيتك، والحي الأول) 

وأكد وزير الإسكان مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة.

ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري بمدينة بني سويف الجديدة، مخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض السكنية رقم 284 بامتداد مركز المدينة، والمتمثلة في بناء الدور الثالث علوى بالمخالفة، ومخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض السكنية رقم 790 بالحي السكني الثالث، والمتمثلة في بناء مخالفة بسطح العقار زائدة عن المسطح المرخص به لغرف السطح بالمخالفة، ومخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض السكنية رقم 179 قطاع ( ج ) بالحي السكني السادس بمنطقة ابني بيتك، والمتمثلة في صب سقف مناور بالدور الأرضي والأول علوي، وشد نجارة سقف مناور الجيب الخلفية بالدور الثاني علوي، بالمخالفة للرسومات الهندسية وتراخيص البناء.

وتضمنت القرارات أن تزال بالطريق الإداري بمدينة بني سويف الجديدة، مخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض السكنية رقم ( 281)، بالمجاورة الثانية بالحي الأول، والمتمثلة في أعمدة زائدة عن الترخيص بسطح العقار وصب سقف البلكونة الخلفية بغرف السطح، ومخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض السكنية رقم 102 قطاع ( و ) بالحي السكني السادس بمنطقة ابني بيتك 1، والمتمثلة في صب سقف بالردود الخلفي للدور الأرضي وأعمدة الردود الخلفي بالدور الأول علوي، ومخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض السكنية رقم 1 قطاع ( هـ ) بالحي السكني السادس بمنطقة ابني بيتك 1، والمتمثلة في إضافة مساحة للمبنى بالدور الأرضي والأول علوي بالردود الخلفي للقطعة، وإضافة منور الجيب الأمامي، ومدخل المبنى بالواجهة الأمامية، بالمخالفة للرسومات الهندسية، وتراخيص البناء.

كما نصت القرارات على أن يتولى جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.

الأسكان وزير الإسكان بني سويف جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديد اصم الجزار

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