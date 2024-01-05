2.3 مليار دولار صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال شهرين

قال البنك المركزي المصري، إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وصل إلى 2.3 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023.

وأشار البنك المركزي في بيان له اليوم، الجمعة، أن الحساب الجاري لمصر يبلغ 2.8 مليار دولار من يوليو إلى سبتمبر 2023 مقابل 3.2 مليار دولار في الربع نفسه من العام السابق.

وكشف البنك المركزي أن إيرادات السياحة في مصر ترتفع إلى 4.5 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023، فيما بلغت إيرادات قناة السويس 2.4 مليار دولار بين يوليو وسبتمبر

أما عن تحويلات المصريين بالخارج، قال البنك المركزي، إنها انخفضت إلى 4.5 مليار دولار بين يوليو وسبتمبر 2023.