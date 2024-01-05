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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لزيادة المساعدات.. عائلات الرهائن الإسرائيليين ينظمون احتجاجا بمعبر كرم أبوسالم

معبر كرم أبوسالم
معبر كرم أبوسالم

كشف والد أحد الرهائن لدى حماس أن عائلات الرهائن ستقيم احتجاجا على معبر كرم أبو سالم الحدودي يوم الثلاثاء 9 يناير، لزيادة الوعي حول نقص المساعدات الإنسانية المقدمة للأسرى.

وقال شاي وينكرت، والد عمر وينكرت المحتجز لدى حماس منذ هجوم 7 أكتوبر، في تصريح للقناة 12 العبرية، إنه يقوم بحملة من أجل المساعدات الإنسانية، والمساعدات الطبية على وجه الخصوص، للوصول إلى الرهائن، حيث يعاني ابنه عمر من التهاب القولون، والذي يمكن أن يكون له تداعيات تهدد الحياة دون الحصول على الغذاء والدواء الصحيحين.

وأوضح أن الهدف من الاحتجاج في معبر كرم شالوم الحدودي سيكون زيادة الوعي حول مقدار المساعدات الإنسانية الضئيل الذي يدخل غزة على أساس يومي بناء عليه يعاني الرهائن.


وتدخل حوالي 100 شاحنة من المساعدات إلى غزة يوميا، مقارنة بـ 500 شاحنة يوميا كانت تدخل قبل 7 أكتوبر.

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