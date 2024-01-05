عاجل
محافظ أسيوط : البدء في تمهيد شوارع بـ ساحل سليم استعدادًا لرصفها برلماني يطالب باستغلال المبادرات الرئاسية في التوعية بمخاطر الانفجار السكاني بطلت استعين بأطباء.. خالد الصاوي يكشف كواليس فيلم ليه تعيشها لوحدك| خاص أخبار الفن.. وفاة ابن عم باسم سمرة.. سحب 3 أفلام من دور العرض بسبب ضعف الإيرادات أخبار التعليم.. رسميا.. موعد بدء تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة للفصل الدراسي الثاني.. رئيس جامعة القاهرة يستعرض تقريرا عن تطوير التعليم الطبي والهندسي والتربوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة.. فعاليات متنوعة احتفالا بعيد الميلاد المجيد

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

تحفل أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع بمجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من اليوم الجمعة 5 يناير وحتى الخميس المقبل 11 يناير، ضمن البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة.

من أبرز تلك الفعاليات الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وذلك من خلال برنامج خاص أعدته قصور الثقافة، حيث يشهد مسرح السامر بالعجوزة احتفالية يوم الأحد المقبل 7 يناير بمشاركة فرقتي كورال "أغابي"، و"أوبرا عربي"، وتشهد جمعية المحافظة على التراث بالقاهرة، الاثنين المقبل 8 يناير لقاء ثقافيا بعنوان "ميلاد السيد المسيح.. رسالة سلام للعالم" بحضور القمص يسطس فانوس - كاهن كنيسة العذراء والباحث في الدراسات القبطية. 

بالإضافة إلى الورش والعروض الفنية بقصور الثقافة بالمحافظات، والمقامة إلى جانب المعرض الفني "رحلة العائلة المقدسة 2024" الذي افتتح فعالياته رئيس هيئة قصور الثقافة بمركز الهناجر أمس، ويستمر إلى 9 يناير ويشارك به نخبة من الفنانين التشكيليين المهتمين بالفن القبطي.

وضمن الفعاليات الأدبية تنظم قصور الثقافة باقة متميزة من اللقاءات طوال الأسبوع لمناقشة الأعمال الأدبية والشعرية سواء للموهوبين أو لكبار الشعراء والأدباء، من أبرزها الاحتفاء بمسيرة الناقد الكبير د. يوسف نوفل ضمن برنامج "العودة إلى الجذور" بقصر ثقافة بورسعيد، يوم الاثنين 8 يناير، كما تكرم الهيئة اسم الشاعر الكبير الراحل محمد عفيفي مطر في برنامج "عطر الأحباب" مساء الخميس المقبل 11 يناير بقصر ثقافة شبين الكوم بالمنوفية.

وضمن نشاط السينما تقدم هيئة قصور الثقافة 7 أفلام سينمائية جديدة من المعروضة حاليا بدور العرض السينمائي، بأسعار مخفضة للجمهور، وذلك طوال الشهر الحالي من خلال 17 دار عرض بقصور الثقافة بالمحافظات، ضمن مشروع "سينما الشعب"، ويعرض قصر السينما بجاردن سيتي 12 فيلما بالمجان لرواد وجمهور القصر يعقبها ندوات لخبة من النقاد والمتخصصين.

وفي المحافظات تواصل هيئة قصور الثقافة تقديم فعالياتها المكثفة، بمناسبة الاحتفال بكل من ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية، وكذلك اليوم العالمي للغة برايل لتعزيز الوعي بأهمية تلك اللغة للمكفوفين، في خطوة تهدف إلى تشجيعهم على القراءة والانخراط في المجتمع.

كما يستمر برنامج القوافل الثقافية للهيئة بعدة محافظات ومنها محافظة البحيرة بقرية الشهداء بوادي النطرون، ضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تنفذ بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ويحفل هذا الأسبوع بمجموعة متميزة من الورش الفنية منها تعليم الرسم بتقنية السلويت، الخط العربي، فن النول، بالاضافة الى ورش عمل تشكيلات بعجينة السيراميك والطين الأسواني.

كما تضم الأجندة عددا من اللقاءات التي تتناول موضوعات ونقاشات حول عدة قضايا منها مواجهة التنمر والتطرف الفكري، فن ثقافة الحوار والتعامل مع الآخر، الصحة النفسية، تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وغيرها.

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني الفعاليات الثقافية وزارة الثقافة عيد الميلاد المجيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الدولي

400 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحال الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة تنتظر آيتن عامر بعد تعديها علي زوجها

رضا عبدالعال يفتح النار على جمهور الأهلي | أنا مش محايد

أكشن في الكمين.. سر الغرفة السرية و100 مليون جنيه مع عصابة المليونيرات بحدائق أكتوبر

مي عمر بجيبة مثيرة للجدل في دبي.. شاهد

نجم الأهلي يفجر مفاجأة: مستعد ألعب للزمالك

العلاقة المحرمة والفضيحة.. طبيب ينتهك جسد الفتيات في أوسيم..فيديو

ترشيحاتنا

بعد صلاح .. ليفربول يفقد نجمًا جديدًا قبل مواجهة آرسنال

صواريخ المقاومة توقع خسائر في سديروت.. وإطلاق صافرات الإنذار بـ عسقلان

نشرة الحوادث| كواليس مطاردة عصابة المليونيرات.. ولحظات الرعب في جريمة الكبابجي الشهير

هيونداي I10 موديل 2013 .. بأفضل سعر للمستعمل

الأعلى للإعلام يستدعي موقع "ذات مصر" لنشر أخبار كاذبة

عروض خليجية مغرية تهدد استمرار نجم هجوم الأهلي مع الفريق.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| ميرهان حسين بإطلالات ملفتة وجريئة في صيف 2023.. خبيرة تكشف مفاجآت عن توقعات الأبراج 2024

ملابس جريئة.. زوجة ماجد المصرى تخطف الأنظار من إيطاليا.. شاهد

من غير فلوس كتير.. 5 علاجات منزلية بسيطة للتخلص من قشرة الرأس

صحية ونفسية.. 11 سببا وراء ضعف التبويض وتأخر الحمل عند بعض النساء

فيديو

بطلت استعين بأطباء.. خالد الصاوي يكشف كواليس فيلم ليه تعيشها لوحدك| خاص

حقيقة تأجيل امتحانات نصف العام.. فيروس منتشر بالمدارس وأعراضه غريبة.. تفاصيل

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة الجوية.. تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم

شتمتني.. الخلافات بين طليق آيتن عامر ووالدتها تصل إلى قسم الشرطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

اﻟﻤﺰﻳﺪ