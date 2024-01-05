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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الذهب والدولار اليوم الجمعة

الذهب
الذهب

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، حيث سجل سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 5-1-2024 عيار 21 الأكثر شيوعا 3195 جنيها وأيضًا الكثير يبحث عن أسعار الدولار التي تشهد استقرارا اليوم.

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قدمت الإعلامية هند النعساني خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

سعر الذهب اليوم 

سعر جرام الذهب عيار 24سجل3651.4 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3195 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2738.5جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 25560 جنيه.

كما استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم هند النعساني ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الجمعة، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.


أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة:

سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 33.88 جنيه للبيع، و 33.76 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.27 جنيه للبيع، و39.13 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.68 جنيه للبيع، و100.23 جنيه للشراء.

وفي وقت سابق أكد أمير رزق عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن سلعة الذهب مرتبطة بالعرض والطلب، وأن أسعار الذهب تتحرك بالإقبال عليه.

وأضاف عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك ثلاث أشياء تتحكم في أسعار الذهب، هي: الشاشة العالمية، والدولار في السوق الموازية والعرض والطلب.

2000 جنيه في عام
 

ولفت إلي أن الفترة الحالية هناك إقبال كبير على شراء سبائك الذهب، موضحًا أن الذهب في مثل هذا التوقيت من العام الماضي كان جرام الذهب بـ 1200 جنيه، واليوم وصل لأكثر من 3000 جنيه، فهناك ارتفاع وصلت لـ 2000 جنيه .


 

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