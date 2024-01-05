تحرك عاجل في حادث تصادم تريلا وميكروباص على الطريق الأوسطي الصحراوي

بدأت الجهات المختصة الاستماع لأقوال المصابين في حادث تصادم تريلا وميكروباص على طريق الأوسطى الصحراوى .

الجدير بالذكر أنه أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم تريلا وميكروباص على طريق الأوسطى الصحراوى

تم نقل المصابين إلى المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.

وفور تلقى بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الأوسطى، بوجود مصادمة ومصابين، انتقلت سيارات الاسعاف الي موقع الحادث.

وتبين من خلال الفحص، تصادم سيارتين تريلا وميكروباص وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج وتم رفع حطام الحادث.