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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد| مهارات جوهرة برشلونة الجديدة فيتور روكي

فيتور روكي
فيتور روكي

قدم نادى برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة لاعبه فيتور روكي القادم من فريق أتلتيكو برانينسي البرازيلي، لدعم هجوم الفريق في منافسات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وأعلن برشلونة في وقت سابق على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي عن تعاقده مع اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 18 عاما بعقد لمدة 6 مواسم بداية من شهر يناير الجاري ويمتد حتى موسم 2030 - 2031.

وحدد برشلونة في وقت سابق شرط جزائي في عقده مع اللاعب بنصف مليار يورو، حال أراد اللاعب الرحيل عن النادي أو رغب أي ناد اخر في التعاقد معه خلال فترة وجوده مع الفريق الإسباني.

ويعد روكي اللاعب البرازيلي رقم 47 الذي يرتدي قميص برشلونة، والمهاجم رقم 15 في تاريخ النادي.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 41 نقطة ويلتقي الفريق بعد غد الأحد مع فريق بارباسترو ضمن مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

 

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