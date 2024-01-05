عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في ذكراه.. سر رفض محمد الدفراوي زيارة الفنانين قبل وفاته

محمد الدفراوي
محمد الدفراوي

تحل اليوم الجمعة 5 يناير، ذكرى رحيل الفنان محمد الدفراوي، الذي ولد في 29 مايو عام 1931، ورحل عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض في مثل هذا اليوم عام 2011، عن عمر يناهز الـ 79 عاما. 

 

حياة محمد الدفراوي 

ولد محمد الدفراوى يوم 29 مايو 1931، درس في كلية الآداب جامعة القاهرة، وحصل على البكالوريوس في الفنون المسرحية.

شغل محمد الدفراوي، منصب وكيل نقابة الممثلين سنوات طويلة، وهو أحد رموز المسرح القومي له رحلة عطاء كبيرة في السينما والمسرح والتليفزيون. 

 

مشوار محمد الدفراوي 

قدم العديد من الأعمال التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد على الرغم من أن أدواره كانت ثانوية إلا أنها مؤثرة فى الأحداث. 

تألق محمد الدفراوي من خلال أعمال درامية كانت من أهم تطور العمل الدرامي المصري والعربي منها: (ذئاب الجبل, عائلة الحاج متولي, أحلام البنات، عايش في الغيبوبة، سنوات الحب والملح، والإمام المراغي).  

لمع محمد الدفراوي، من خلال الكثير من الأعمال التي أعجب بها الجمهور فسطع نوره في دوره في مسلسل «محمد رسول الله» حيث قام بدور «فرعون»، ودوره الكبير في مسلسل «ناصر»، الذي يحكي قصة حياة جمال عبد الناصر حيث قام بدور جد الزعيم جمال عبد الناصر، وشاركه فيه عدد من الفنانين منهم مجدي كامل ولقاء الخميسي ومحمد وفيق، كما قدم أيضا دور الملك في فيلم «سلام يا صاحبي».

 

وفاة محمد الدفراوي 

تدهورت حالته الصحية في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، حيث رقد في منزله طريح الفراش لا يتحرك، رافضًا زيارة أبناء الوسط الفني له، حيث فقد القدرة على الكلام.

وكشفت زوجة محمد الدفراوي، عن اللحظات الأخيرة، التي عاش فيها زوجها منذ خروجه من المستشفى وحتى وفاته، فتقول: «لقد رفض زيارات الفنانين له في منزله خلال الفترة الأخيرة حتى لا يراه أحد ممن أحبوه وهو على هذه الحالة، وكان يحرص على أداء الصلاة وهو علي الفراش، حيث كان لا يستطع الصلاة واقفًا، وقد فشلت كل الجهود في أن يصلي بشكل طبيعي»، مضيفة وأحيانًا كثيرة كان يبكي خجلا من الله وهو يصلي علي السرير. 

محمد الدفراوي الفنان محمد الدفراوي ذكرى محمد الدفراوي ذكرى وفاة محمد الدفراوي ذكرى رحيل محمد الدفراوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب إمام عاشور .. طلب رسمي من الزمالك لـ الأهلي

مطلوب مهندسين ومحامين| فرصة للتعيين في هيئة البريد.. موعد وتفاصيل الوظائف الجديدة

5 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت.. الطن بكام

مشروع سد النهضة يدخل مرحلته النهائية.. خبير يوضح ماذا يعني ذلك؟

من الدوري الفرنسي.. مهاجم الأهلي السابق على رادار الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

مهاجم الأهلي السابق ينضم إلى نادٍ بالدرجة الثانية في مصر

تبدأ غدا| 3 أيام إجازة من الامتحانات لطلاب المدارس بمناسبة أعياد المسيحيين

نجم الأهلي يفجر مفاجأة: مستعد ألعب للزمالك

موضوعات متعلقة

مع حفيدها الفنان الشاب.. ظهور نادر لـ عواطف حلمي بعد الاعتزال

أخبار الفن| قرار مفاجئ لخطيبة هيثم أحمد زكي.. دنيا بطمة تبكي بعد حكم حبسها

للمرة الثانية .. قرار جديد من خطيبة الراحل هيثم أحمد زكي

تعرف على ابن ليلى علوي بـ التبني وسر إحراجه لها

في ذكراها .. قصة اعتناق دولت أبيض الإسلام

لطيفة تتلقى العزاء في والدتها بتونس.. الجمعة

صناع فيلم الحريفة يهدون العمل لروح هيثم أحمد زكي

في ذكراها.. قصة رحيل إلهام زكي المأساوية وحقيقة قرابتها بفنانة شهيرة

ترشيحاتنا

موفرة للبنزين.. أشهر سيارة يابانية مستعملة بـ120 ألف جنيه

تبريره في الموقف دا صدمني | تصريح مثير من الباز يخص الشعراوي

من يستطيع فصل العامل من الخدمة؟.. تفاصيل

محمد الباز : عملت خطيبا في مسجد 6 سنوات .. وقلّدت هؤلاء المشايخ

مثل الألعاب النارية.. الفرصة الأخيرة لمشاهدة شهب الرباعيات الآن

بكرى : مصر سددت أكثر من نصف الديون المستحقة حتى يونيو 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسما إبراهيم تقود طائرة هليكوبتر في جلسة تصوير بإيطاليا

تحذير.. بعض أدوية الضغط تصيب بمرض خطير

بالفرو الأنيق.. منة فضالي تخطف الأنظار من تركيا

تناقض في الأقاويل | أزمة جديدة تضرب أميرة الدهب.. وهذه حقيقة شريكها

فيديو

أشعر بضيق.. محمود العسيلى يتحدث عن أسباب انفصاله عن زوجته الثالثة

هيفاء وإليسا ونانسي.. أشكال مختلفة وتصاميم مميزة لـ فساتين النجمات فى رأس السنة

في جميع مدن المملكة.. مصطفى قمر يعلق على حفلاته بالسعودية

نجل أصالة يكشف سبب اختيار اسم ابنة شقيقته شام | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

اﻟﻤﺰﻳﺪ