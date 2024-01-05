في ذكراه.. سر رفض محمد الدفراوي زيارة الفنانين قبل وفاته

تحل اليوم الجمعة 5 يناير، ذكرى رحيل الفنان محمد الدفراوي، الذي ولد في 29 مايو عام 1931، ورحل عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض في مثل هذا اليوم عام 2011، عن عمر يناهز الـ 79 عاما.

حياة محمد الدفراوي

ولد محمد الدفراوى يوم 29 مايو 1931، درس في كلية الآداب جامعة القاهرة، وحصل على البكالوريوس في الفنون المسرحية.

شغل محمد الدفراوي، منصب وكيل نقابة الممثلين سنوات طويلة، وهو أحد رموز المسرح القومي له رحلة عطاء كبيرة في السينما والمسرح والتليفزيون.

مشوار محمد الدفراوي

قدم العديد من الأعمال التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد على الرغم من أن أدواره كانت ثانوية إلا أنها مؤثرة فى الأحداث.

تألق محمد الدفراوي من خلال أعمال درامية كانت من أهم تطور العمل الدرامي المصري والعربي منها: (ذئاب الجبل, عائلة الحاج متولي, أحلام البنات، عايش في الغيبوبة، سنوات الحب والملح، والإمام المراغي).

لمع محمد الدفراوي، من خلال الكثير من الأعمال التي أعجب بها الجمهور فسطع نوره في دوره في مسلسل «محمد رسول الله» حيث قام بدور «فرعون»، ودوره الكبير في مسلسل «ناصر»، الذي يحكي قصة حياة جمال عبد الناصر حيث قام بدور جد الزعيم جمال عبد الناصر، وشاركه فيه عدد من الفنانين منهم مجدي كامل ولقاء الخميسي ومحمد وفيق، كما قدم أيضا دور الملك في فيلم «سلام يا صاحبي».

وفاة محمد الدفراوي

تدهورت حالته الصحية في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، حيث رقد في منزله طريح الفراش لا يتحرك، رافضًا زيارة أبناء الوسط الفني له، حيث فقد القدرة على الكلام.

وكشفت زوجة محمد الدفراوي، عن اللحظات الأخيرة، التي عاش فيها زوجها منذ خروجه من المستشفى وحتى وفاته، فتقول: «لقد رفض زيارات الفنانين له في منزله خلال الفترة الأخيرة حتى لا يراه أحد ممن أحبوه وهو على هذه الحالة، وكان يحرص على أداء الصلاة وهو علي الفراش، حيث كان لا يستطع الصلاة واقفًا، وقد فشلت كل الجهود في أن يصلي بشكل طبيعي»، مضيفة وأحيانًا كثيرة كان يبكي خجلا من الله وهو يصلي علي السرير.