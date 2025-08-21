تقضي على البطالة وتضاعف الدخل .. ماذا تقدم الصناعات النسيجية لشباب الصعيد؟

قال محمد المرشدي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية إن الصناعة النسيجية من الصناعات الهامة للاقتصاد المصري، كما تعد من الصناعات كثيفة العمالة.

مراحل حلج وكبس القطن

وأضاف رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ناسنا» أن تلك الصناعة تستوعب عدد كبير من العمالة في كافة مراحلها المختلفة، حيث تتضمن مراحل حلج وكبس القطن، فضلا عن مراحل الغزل والنسيج والصباغة والطباعة والتجليد والملابس الجاهزة.

ولفت إلى أن تلك الصناعة تتضمن بداخلها نحو 6 صناعات، مرتبطة بالعمل وتؤثر كل مرحلة من تلك المراحل فيما قبلها وما بعدها من مراحل أخرى صناعية.

من جانبه؛ قال الدكتور سامي بدر رئيس بحوث بمعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية إن معهد بحوث القطن يتضمن 10 أقسام مختلفة، وكل قسم له دور فيما يتحقق من إنجازات.