فيتوريا يوجه رسالة للجماهير المصرية قبل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية

وجه البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني رسالة للجماهير المصرية قبل سفر بعثة الفراعنة إلى كوت ديفوار استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية .

ونشر فيتوريا من خلال حسابه الرسمي على "إنستجرام" اليوم الجمعة، صورة له مع اللاعبين وجهازه المعاون معلقًا عليها قائلا:" دائمًا متحدين.. هيا لنفعلها مع الأفضل".

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن قائمة الفريق المختارة لمعسكر يناير استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار.

وستقام بطولة أمم أفريقيا خلال الفترة من 13 يناير المقبل حتى 11 فبراير، وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثانية مع كل من الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق.

وجاءت قائمة المنتخب على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي- أحمد الشناوي- محمد أبوجبل- محمد صبحي

الدفاع: أحمد حجازي- محمد عبدالمنعم- على جبر- ياسر ابراهيم - أحمد سامي- محمد هاني- عمر كمال عبدالواحد- أحمد فتوح- محمد حمدي

الوسط: حمدي فتحي- إمام عاشور- محمد النني- مروان عطية- أحمد السيد زيزو- مهند لاشين- محمود حمادة

الهجوم: محمد صلاح- مصطفى فتحي- محمود تريزيجيه- عمر مرموش- مصطفى محمد- محمود كهربا- أحمد حسن كوكا.