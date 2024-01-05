إصابة شخصين في احتراق محول كهرباء بأسيوط

أصيب شخصان، إثر احتراق محول كهرباء مساء اليوم الجمعة بقرية طامية، التابعة إلى مركز ديروط في محافظة أسيوط.



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد باحتراق محول كهرباء طامية، التابعة إلى مركز ديروط في محافظة أسيوط، ووجود مصابين.





انتقل على الفور ضباط مركز الشرطة والإسعاف وقوات الحماية المدنية و تبين من المعاينة والفحص نشوب حريق بمحول كهرباء بقرية طامية،بسبب ماس كهربائي داخل المحول، وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وفصل التيار الكهربائي عن المنطقة.



أسفر الحريق عن إصابة شخصين، سليمان. ع. ع. ا، وحمادة. ع. ا. ع، وتم نقلهم إلى مستشفى ديروط لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والإصلاح بمعرفة هندسة كهرباء ديروط.