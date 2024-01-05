قرار جوجل .. واتساب WhatsApp يفرض رسوما على المستخدمين

يواجه الملايين من مستخدمي تطبيق الدردشة WhatsApp واتساب رسومًا جديدة صادمة بدءًا من هذا العام، وذلك بعد قرار شركة Google جوجل والذي أكدت فيه أنه اعتبارًا من بداية عام 2024، سيتعين على المستخدمين الدفع في بعض الحالات.

وستطبق شركة جوجل رسومًا على كل المستخدمين الذين تخطوا حد التخزين السحابي لحساب جوجل والذي يبلغ 15 جيجابايت.

أعلنت جوجل في منشور لها "كتنبيه مهم، ستبدأ النسخ الاحتياطية لتطبيق WhatsApp واتساب على نظام Android أندرويد قريبًا في احتساب حد التخزين السحابي لحساب جوجل الخاص بك، على غرار كيفية التعامل مع النسخ الاحتياطية لتطبيق واتساب على منصات الهواتف والأجهزة المحمولة الأخرى".

وتقدم شركة جوجل حاليًا 15 جيجابايت من البيانات مجانًا، ولكن بمجرد وصولك إلى هذا الحد، ستحتاج إلى زيادة المبلغ ودفع الرسوم المقررة.

كيف يمكنك تجنب الدفع بدون فقد النسخ الاحتياطية ؟

وفقًا لصحيفة “ديلي ميرور” فإن يمكن للمستخدمين تجنب الدفع وفي نفس الوقت يمكن تجنب فقد النسخ الاحتياطية الخاصة بك على واتساب WhatsApp.

وتعد أفضل وأبسط طريقة لإيقاف الرسوم هي التأكد من مسح أي ملفات وصور ومقاطع فيديو قديمة من حسابك في جوجل، حيث إن تفريغ المساحة يعني أنك لن تتعرض للعقوبة عند تطبيق الشروط والأحكام الجديدة.

وكانت أكدت جوجل."ستستمر النسخ الاحتياطية لتطبيق واتساب على هواتف أندرويد في العمل، طالما أن لديك مساحة متاحة ضمن مساحة تخزين حساب جوجل الخاص بك. وإذا وصلت إلى الحد الأقصى لسعة التخزين الخاصة بك، فستحتاج إلى تحرير مساحة لاستئناف النسخ الاحتياطية عن طريق إزالة العناصر التي لا تحتاج إليها."