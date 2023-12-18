أبسط طريقة لإرسال موقعك المباشر على واتساب WhatsApp

بفضل نظام تحديد المواقع العالمي GPS، والهواتف الذكية، وتطبيقات المراسلة مثل واتساب WhatsApp، فإن إظهار مكان تواجدك للأشخاص لا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

ويتمتع تطبيق واتساب WhatsApp بالقدرة على مشاركة الموقع المباشر، والذي سيتبع تحركاتك ويحدد موقعك التقريبي في الوقت الفعلي، وبحسب موقع Tom's Guide فإن هناك عدد من الخطوات التي يمكن اتباعها لمشاركة الموقع المباشر مع الأهل والأصدقاء على واتساب.

كيفية مشاركة موقعك المباشر في واتساب WhatsApp

1. حدد جهة الاتصال

إذا كنت ستشارك موقعك المباشر، فمن المهم أن تختار جهة الاتصال أو المجموعة الصحيحة لمشاركتها معها.

2. اضغط على أيقونة الموقع

وستحتاج إلى النقر على أيقونة تشبه مشبك الورق، ويمكنك العثور عليها على الجانب الأيمن من شريط الدردشة أسفل الشاشة بجوار أيقونة الكاميرا.

وسيؤدي هذا إلى فتح قائمة تضم العديد من الرموز المستديرة التي تقدم أشياء مختلفة، وستحتاج إلى الضغط على الموقع، وهو الفقاعة الخضراء الموجودة في وسط القائمة.



3. اضغط على مشاركة الموقع المباشر

تحتوي قائمة إرسال الموقع على مجموعة من الخيارات للاختيار من بينها، ولكن كل ما عليك فعله هو النقر فوق مشاركة الموقع المباشر.



4. اختر مدة البث

يمكنك اختيار مشاركة موقعك المباشر لمدة ثلاثة أطر زمنية: 15 دقيقة، وساعة واحدة، و8 ساعات، ويجب التأكد من اختيار الخيار الصحيح لتجنب الاضطرار إلى تكرار العملية.

5. توقف عن المشاركة عندما يكون ذلك مناسبًا

وفي مرحلة ما، لن يكون من الضروري الاستمرار في مشاركة موقعك المباشر، عن طريق النقر على خيار إيقاف المشاركة باللون الأحمر في ساحة الدردشة الخاصة بك.