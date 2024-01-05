موافى: تكيسات الكلى تحدث عادة لأسباب وراثية

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن أعراض تكيسات الكلى، موضحًا أنه مرض يحدث عادة لأسباب وراثية.

وقال حسام موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، إنه يمكن تشخيص الإصابة بتكيسات الكلى من خلال الأشعة المغناطيسية، موضحًا أن الإصابة بمرض تكيسات الكلى يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

وطالب حسام موافي، الأشخاص المقبلين على الزواج بضرورة إجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة لتجنب الإصابة بالأمراض الوراثية.

وتابع: تكيسات الكلى تسبب في ارتفاع المادة المسببة لارتفاع ضغط الدم، مشيرًا إلى أن مرض ضغط الدم قد ينتج لسببين، أولهما لوجود مضاعفات والثاني لوجود أسباب.

السونار

وأشار حسام موافي، إلى أن السونار من أهم الأجهزة التي يمكن استخدامها للكشف عن تكيسات الكلى للأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد أو مصابون بسمنة.

وأكمل حسام موافي: هناك روشتة للمصابين بمرض تكيسات الكلى تتمثل في، «المتابعة الضرورية مع الطبيب، توزان السوائل، ضبط مستوى الضغط» كما أن الإصابة بتكيس الكلى لا تؤدي إلى الإصابة بمرض الفشل الكلوي.