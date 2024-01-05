"مكافحة العدوى" يتفقد عددا من المنشآت الصحية في مرسى علم

أعلنت مديرية الصحة بالبحرالأحمر، اليوم الجمعة، تنفيذ مرور إشرافي لفريق مكافحة العدوى بالمديرية، على مستشفى جراحات اليوم الواحد، ووحدة حى أول، ومركز صحة الأسرة بإدارة مرسى علم الصحية.

وتابع الفريق إجراءات مكافحة العدوى ومدى توافر مستلزمات مكافحة العدوى، والتدريب على رأس العمل على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى، ومتابعة مدى التزام الفريق الطبي بتطبيق إجراءات وسياسات مكافحة العدوى.

وأشار الدكتور إسماعيل العربى، وكيل وزارة الصحه بالبحر الأحمر، إلى أن مديرية الصحة، أعدت خطة إشرافية للمتابعة المستمرة لسير العمل بالمستشفيات والوحدات بكل المحافظة، والتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.