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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوات تثقيفية في البحر الأحمر حول الصحة الإنجابية ومخاطر الزواج المبكر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

نظمت مديرية الصحة في البحر الأحمر، يوم الجمعة، سلسلة من الندوات التثقيفية في جميع إدارات المحافظة، بمدن الغردقة وسفاجا ورأس غارب والقصير، بالتعاون مع مديرية الأوقاف. تناولت الندوات قضايا هامة تتعلق بأهمية الصحة الإنجابية للأسرة وأهمية رعاية الأم والطفل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أنواع الحمل الخطر ومخاطر الزواج المبكر.

تأتي هذه الفعالية في إطار التعاون الوثيق بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وعمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالتعاون مع الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وتحت إشراف مروى حمدي، مديرة تنظيم الأسرة بالمحافظة.

تهدف هذه الندوات إلى توعية المجتمع حول أهمية الرعاية الصحية الإنجابية وتسليط الضوء على المشاكل الصحية المرتبطة بالحمل والولادة. 

الزواج المبكر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة خالد عبد الغفار وزير الصحة زارة الأوقاف محافظ البحر الأحمر مخاطر الزواج المبكر

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