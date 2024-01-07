ألماني أم هولندي.. إعلامي يكشف عن مدرب الزمالك الجديد

أعلن الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن اسم مدرب الزمالك المحتمل للفترة المقبلة .

فان دين بروم

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر فيسبوك: "لسه ماتمش الاتفاق رسمي وفيه مفاوضات" إبراهيم عبد الجواد ينفرد بحديث خاص من المدير الفني فان دين بروم القريب من تدريب الزمالك .

وفي نفس السياق كشف الإعلامي محمد شبانة، عن حقيقة تعاقد نادي الزمالك مع المدرب الألماني فرانكو فودا، معلقا "أن المعلومات حتى الآن تشير إلى أن نادي الزمالك سيتعاقد مع المدرب الهولندي فان دين بروم أو مدرب من مدرسة أمريكا الحنوبية.

ولمتابعة المزيد حول هوية مدرب الزمالك الجديد .. تابع الفيديو جراف التالي: