فاد دين بروم يقترب من تدريب الزمالك .. تفاصيل

أعلن الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن اسم مدرب الزمالك المحتمل للفترة المقبلة .

و كتب إبراهيم عبد الجواد عبر فيسبوك: "لسه ماتمش الاتفاق رسمي وفيه مفاوضات" إبراهيم عبد الجواد ينفرد بحديث خاص من المدير الفني فان دين بروم القريب من تدريب الزمالك .

وفي نفس السياق كشف الإعلامي محمد شبانة،عن حقيقة تعاقد نادي الزمالك مع المدرب الألماني فرانكو فودا، معلقا "أن المعلومات حتى الآن تشير إلى أن نادي الزمالك سيتعاقد مع المدرب الهولندي فان دين بروم أو مدرب من مدرسة أمريكا الحنوبية.

وقال محمد شبانة، خلال تقديمه برنامج "بوكس تو بوكس"، عبر فضائية "etc"، المدرب الهولندي له طلبات تخص موقف الزمالك من القيد، ووسائل التدريب الموجودة في النادي، مؤكدا أن المدرب الهولندي، كان ضمن الجيل الذهبي لنادي أياكس خلال فترة التسعينيات.



