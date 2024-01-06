الراهب أكسيوس المحرقي: عمر كنيسة العذراء يصل لـ1400 سنة

قال الراهب أكسيوس المحرقي، أنبا كنيسة العذراء الأثرية بدير المحرق، أن الكنيسة عمرها يصل لـ1400 سنة، وبها أيقونة من القرن الـ12، وهي مكان للصلاة والراحة.

وأضاف أكسيوس المحرقي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة “صدى البلد” تقديم الاعلامى حمدى رزق أن الحصن بالدير يتكون من 3 أدوار وغرف للراحة والمعيشة وكل دور به 3 غرف، والدور الثالث به الكنيسة والأول به مكانا لحوض المياه ومخزن الطعام.

منجلية حامل الكتاب

ولفت إلى أن منجلية حامل الكتاب المقدس صنعت وصممت لخدمة أنشطة الكنيسة المتنوعة.

وتابع أكسيوس المحرقى إن المذبح الخاص بالحيوانات توقفت بعد ميلاد السيد المسيح، والآن يقدم الخبز والعصير وتضاء الشموع.