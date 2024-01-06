الجديري سريع العدوى.. صحة الطفل توجه رسالة مهمة وتحذر من انتشار المرض.. فيديو

قالت الدكتورة رانيا نبيل صبري، أستاذ صحة الطفل بالمركز القومي للبحوث، إن تشخيص الطفل ل_ الجديري المائي لو بدأ في ظهور الطفح الجلدي، مضيفة أن يصاحب الجديري المائي إلي أرتفاع درجة الحرارة الخاصة بالطفل، أو شعور الطفل بإعياء عام كأنه هزيل ونشاطه غير العادي.





وأضافت «صبري» من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “التاسعة” على قناة "الأولى" التي تقدمه الإعلامية "هدير أبو زيد" أن الطفح الجلدي للجديري المائي يتكون من فقاعات بداخلها مياه، موضحة: "الطفح نفسه معبي مياه".





وأشارت أستاذ صحة الطفل بالمركز القومي للبحوث، إلى أن يبدأ ظهور الجديري المائي في منطقة البطن و الظهر ثم للذراعين وفروة الرأس والوجه، منوهة إلى أن الجديري المائي سريع العدوى وينقل عن طريق النفس وعن طريق أيضاً لمس الطفح الجلدي.





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