التعليم: تطعيم الجديري المائي ليس له جرعات تنشيطية ونناشد بالإجراءات الاحترازية| فيديو

أعلن شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ظهور أول حالة إصابة بالجديري المائي في إحدى المدارس.

وأكد "زلطة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج يحدث في مصر، المذاع على فضائية ام بي سي مصر، أن خطاب الوزارة للمديريات التعليمية بشأن الجديرى المائى وأمراض الشتاء هو إجراء دورى معتاد عليه كل عام مع بداية العام الدراسي.

وأوضح شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تطعيم الجديري المائي ليس له جرعات تنشيطية، ولكن لابد من الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن التطعيمات تقل حدة المرض وليس تقضي على المرض الفيروسي نهائياً.

لا داعي للقلق

وطمأن شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء الأمور بأنه لا داعي للقلق من التعليمات الرسمية التي أصدرتها الوزارة بشأن ظهور الجدري المائي بين الطلاب.

مرض الجديري المائي

وأعلنت وزارة التربية والتعليم خلال منشور إلى المديريات التعليمية بجميع المحافظات بشأن مرض الجديري المائي على مستوى الجمهورية، بشأن انتشاره بين الطلاب في عدد من المدارس.

يأتي ذلك بعد أن تلقت غرفة العمليات المركزية بالوزارة تقريرا يفيد بانتشار المرض بين الطلاب، ووجهت باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازي وتوعية الطلاب بكيفية الوقاية من الجديري المائي بالمدارس.