متحدث التعليم يكشف عن إصابة حالة بين الطلاب فى إحدى المدراس بالجديري المائي

طمأن شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء الأمور بأنه لا داعي للقلق من التعليمات الرسمية التي أصدرتها الوزارة بشأن ظهورالجديري المائي بين الطلاب.

ظهور حالة إصابة بالجديري المائي في إحدى المدارس

وأعلن زلطة خلال مداخلة هاتفية للأعلامي شريف عامر، ببرنامج يحدث في مصر، المذاع على فضائية ام بي سي مصر، أن الوزارة اكتشفت ظهور حالة إصابة بالجديري المائي في إحدى المدارس، مبينا أن خطاب الوزراة للمديريات التعليمية بشأن الجدير المائى وأمراض الشتاء هو إجراء دورى معتاد عليه.

وفى بيان هام لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، صرحت بمنشورا المديريات التعليمية بجميع المحافظات بشأن مرض الجديري المائي على مستوى الجمهورية، بشأن انتشاره بين الطلاب في عدد من المدارس، يأتي ذلك بعد أن تلقت غرفة العمليات المركزية بالوزارة تقريرا يفيد بانتشار المرض بين الطلاب، حيث وجهت باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازي وتوعية الطلاب بكيفية الوقاية من الجديري المائي بالمدارس.

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