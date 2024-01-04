أخبار التعليم| إعلان قوائم المرشحين النهائية لمنصب عميد الآداب والخدمة الاجتماعية جامعة بني سويف… والوزارة تكشف سر ظهور «الجديري المائي» بالمدارس وتعلن إجراءات مكافحته

نشر موقع صدى البلد العديد من أخبار التعليم المهمة، خلال الساعات الماضي، ونرصد لكم أبرزها في السطور التالية.

أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ، أن هناك تنسيقاً كاملًا مع وزارة الصحة والسكان للتعامل بشكل صحيح في حال رصد أي حالات مرضية على طلاب المدارس .

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة لدكتور يحمل طفلاً فى إحدى المحاضرات لطلاب الدراسات العليا .

أعلنت الدكتورة نجلاء رافت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن المؤتمر الدولى الذكاء الاصطناعي ومستقبل العلوم الإنسانية 6،5،4 نوفمبر 2024 تحت عنوان (الذكاء الاصطناعي ومستقبل العلوم الإنسانية والاجتماعية).

عرض الدكتور عمرو حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، خلال اجتماع ترأسه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، شرحا لمخاطر موجات التسونامى وكيفية حدوثها والإجراءات الإحترازية المتبعة لمجابهة تلك المخاطر التي قد تهدد السواحل المصرية وبخاصة مدينة الإسكندرية.

عاد من جديد تريند أخطاء الامتحانات ليكون حديث معظم رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، وهو الأمر الذي يتكرر كل عام دراسي مع حلول موسم امتحانات طلاب المدارس .



إعلان قوائم المرشحين النهائية لمنصب عميد الآداب والخدمة الاجتماعية جامعة بني سويف

أعلنت جامعة بني سويف إغلاق باب الترشح لمنصب عمداء كليات “ الخدمة الاجتماعية ، الآداب”، وتم إعلان القوائم النهائية للمرشحين بهذه الكليات .