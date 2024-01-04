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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| إعلان قوائم المرشحين النهائية لمنصب عميد الآداب والخدمة الاجتماعية جامعة بني سويف… والوزارة تكشف سر ظهور «الجديري المائي» بالمدارس وتعلن إجراءات مكافحته

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع صدى البلد العديد من أخبار التعليم المهمة، خلال الساعات الماضي، ونرصد لكم أبرزها في السطور التالية.

«التعليم» تكشف سر ظهور «الجديري المائي» بالمدارس وتعلن إجراءات مكافحته

أكد  شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ، أن هناك تنسيقاً كاملًا مع وزارة الصحة والسكان للتعامل بشكل صحيح في حال رصد أي حالات مرضية على طلاب المدارس .

موقف لدكتور مع طالبة في إحدى الجامعات يثير جدلاً كبيرًا | تفاصيل

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة لدكتور يحمل طفلاً فى إحدى المحاضرات لطلاب الدراسات العليا .

آداب القاهرة تعلن تفاصيل المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي | تفاصيل

أعلنت الدكتورة نجلاء رافت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن المؤتمر الدولى الذكاء الاصطناعي ومستقبل العلوم الإنسانية 6،5،4 نوفمبر 2024 تحت عنوان (الذكاء الاصطناعي ومستقبل العلوم الإنسانية والاجتماعية).

القومي لعلوم البحار يضع خطة لمجابهة مخاطر تسونامى بالإسكندرية ..تفاصيل

عرض الدكتور عمرو حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، خلال اجتماع ترأسه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، شرحا لمخاطر موجات التسونامى وكيفية حدوثها والإجراءات الإحترازية المتبعة لمجابهة تلك المخاطر التي قد تهدد السواحل المصرية وبخاصة مدينة الإسكندرية.

أخطاء الامتحانات لا تتوقف| حكاية سؤال أولى إعدادي عن هرم سقارة.. وتحقيق عاجل مع واضعه

عاد من جديد تريند أخطاء الامتحانات ليكون حديث معظم رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، وهو الأمر الذي يتكرر كل عام دراسي مع حلول موسم امتحانات طلاب المدارس .


إعلان قوائم المرشحين النهائية لمنصب عميد الآداب والخدمة الاجتماعية جامعة بني سويف

أعلنت جامعة بني سويف إغلاق باب الترشح لمنصب عمداء كليات “  الخدمة الاجتماعية ، الآداب”، وتم إعلان القوائم النهائية للمرشحين بهذه الكليات . 

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