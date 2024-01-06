الأمم المتحدة: غزة باتت غير صالحة للسكن بسبب القصف الإسرائيلي الكثيف

حذر منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن جريفيث، اليوم /الجمعة/ من أن قطاع غزة بات "بكل بساطة غير صالح للسكن"، وذلك بعدما دمره القصف الإسرائيلي الكثيف.



وقال المسئول الأممي -في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية- "بعد ثلاثة أشهر باتت غزة مكانا للموت واليأس ويواجه سكانها تهديدات يومية على مرأى من العالم".



ويعاني سكان القطاع أزمة إنسانية كارثية وبات معظمهم على شفير المجاعة وفق الوكالات الدولية، في ظل نقص حاد في الغذاء والمياه والوقود والأدوية فيما لا تدخل المساعدات إلا بكميات ضئيلة جدا رغم صدور قرار بهذا الصدد عن مجلس الأمن.



واضطر 85 بالمئة من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.4 مليون إلى الفرار من منازلهم بسبب الحرب، وفقا للأمم المتحدة، وهم يواجهون وضعا كارثيا في أماكن اللجوء.