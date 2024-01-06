صوت الحب.. تكريم ماجد المهندس في حفل البرنس والعمالقة

تسلم الفنان ماجد المهندس، الميكروفون الذهبي في إطار تكريمه من الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، خلال حفل البرنس والعمالقة، الذي أقيم ليلة أمس الجمعة 5 يناير.

ومنحت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية -برئاسة المستشار تركي آل الشيخ- ماجد المهندس لقب صوت الحب، بحضور سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

حفل البرنس والعمالقة

أحيا الفنان ماجد المهندس حفلا غنائيا ضخما، في المملكة العربية السعودية، ضمن فاعليات موسم الرياض.

وحمل الحفل “ليلة البرنس والعمالمة” العديد من المفاجات، منها قيام ماجد المهندس بتقديم عدد من الأغاني التي قدمها خلال مسيرته الفنية، بالإضافة إلى عدد من الأغاني الخليجية والمغربية لعمالقة الفن في هذه الدول، وصاحبه عدد من الراقصين الذين قدموا بعض الاستعراضات خلال تلك الفقرات .

ماجد المهندس - جننت قلبي

يشار إلى أن أحدث أغاني ماجد المهندس، هي أغنية جننت قلبي، التي طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى، يوم 25 أغسطس الماضي.

أغنية جننت قلبي لـ ماجد المهندس، من كلمات وألحان محمد الخانة، توزيع موسيقي سيروس.

ألبوم ماجد المهندس بديت أطيب

تصدَّرت أغاني ألبوم الفنان ماجد المهندس، تريند موقع الفيديوهات يوتيوب بالمملكة العربية السعودية، بعد مرور أسبوع على طرحها.

واحتلت أغنية بديت أطيب (الرئيسية) المرتبة الأولى في تريند يوتيوب بالسعودية، وفي المرتبة الثانية أغنية ودنا بالطيب.

ويضم ألبوم ماجد المهندس، 9 أغان، وهي: (بديت أطيب، ودنا بالطيب، تمنيتك، الشتا يسأل، فرصة للتغيير، البارحة عندي، قوس الربابة، الله لا يقطعها عادة، يحن القلب).

ألبوم بديت أطيب لـ ماجد المهندس

أغاني الألبوم هي: “تمنيتك" من كلمات الامير سعود بن محمد العبدالله الفيصل والحان سهم صاحب "حصة الاسد" من الألحان (6 أغاني) في الألبوم، فهو أيضا ملحن أغاني "الله لا يقطعها عاده" من كلمات قوس، و"ودنا بالطيب" كلمات سعد بن جدلان.

و"فرصة للتغير" كلمات نسرين بنت محمد، و"بديت اطيب" التي كتبها الامير سعود بن عبد الله، و"يحن القلب" كلمات قوس.

أما الأغاني الثلاثة المتبقية في الالبوم فهي من الحان احمد الهرمي ، واثنتان منها كلمات احمد علوي هما "قوس الربابه" و"الشتا يسأل"، والأغنية الاخيرة "البارحه عندي" كلمات الشاعرة ضي، وتولى توزيع الالبوم موسيقيا: سيروس ، بشار سلطان مدحت خميس وخالد عز.

أحدث أغاني ماجد المهندس

حصد ماجد المهندس، مليون و25 ألف مشاهدة، بأحدث أغانيه التي تحمل اسم عود البخور، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، في منتصف شهر أكتوبر الماضي.

أغنية عود البخور للفنان ماجد المهندس، من أشعار: جموح، ألحان: فايز السعيد، توزيع: نور هاشم، وتريات: هيثم سعدون، صولو عود: صادق جعفر، صولو قانون: حسن فالح، صولو ناي وساكسفون: وسام خصاف، صولو تشيلو: أحمد طه، جيتارات: باسم سعيد، ايقاعات: سمير القطان، هندسة صوت: حسين بركات، مكساج: جاسم محمد، إدارة إنتاج وفيديو آرت: علاء فياض، إشراف عام: علي الخوار.