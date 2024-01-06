عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أجرى عملية ختان لفتاة.. جنايات أسيوط تمنع طبيبا من ممارسة المهنة 3 سنوات

أرشيفية
أرشيفية

عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أسيوط طبيبا بمنعه من ممارسة الطب لمدة 3 سنوات والحبس سنة مع الإيقا ، كما عاقبت ربة منزل بالحبس سنة مع الإيقاف، لقيام الأول بإجراء عملية ختان لابنة الثانية بمركز صدفا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عبد العزيز علي، وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم رضا وأحمد محمد نصر ، وأمانة سر صلاح تمام.

تعود وقائع القضية رقم 4163 لسنة 2022 جنايات مركز صدفا إلى تلقي الخط الساخن لحماية الطفل بلاغا بقيام "أمين. ش. أ"، طبيب، بإجراء عمليات ختان للفتيات بعيادته بمركز صدفا، وبإجراء تحريات المباحث ثبتت صحة البلاغ.

دس السم في العصير وألقى بجثتها في النيل.. اعترافات عامل أنهى حياة شقيقته

بسبب علاقة غير شرعية|السجن 3 سنوات لشاب أنهى حياة ابن عمه بأسيوط


انتقل فريق من النيابة العامة ومباحث مركز شرطة صدفا ولجنة حماية الطفل بالمركز إلى مقر العيادة، وتمكنوا من ضبط واقعة ختان لفتاة تدعى "أسماء. س. م"، 7 أعوام، وكان برفقتها والدتها "هدى. ع. أ"، المتهمة الثانية.

وتوصلت تحريات الرائد محمد أبو بكر، رئيس مباحث مركز صدفا، إلى أن المتهم اعتاد على إجراء عمليات ختان الفتيات بعيادته الخاصة، وأنه أجرى عملية ختان للمجني عليها بناءً على طلب والدتها المتهمة الثانية.

أسيوط أخبار أسيوط جنايات أسيوط اضرار ختان الإناث ختان الإناث لجنة حماية الطفل بأسيوط ممارسة ختان الاناث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد خروجه من حسابات كولر | نجم الأهلي يقرر فسخ عقده

جمال شعبان: باسم يوسف أنقذ حياة عماد أديب في دبي| تفاصيل

نجم الأهلي يتمرد .. تعطل صفقة عمر كمال ويطلب فسخ تعاقده

فرج عامر يزف بشرى لجمهور الزمالك.. تفاصيل

زيادة راتب الموظفين.. مفاجأة بشأن الترقيات 2024 بقانون الخدمة المدنية

مفاجأة | الزمالك يحصل على توقيع لاعب الأهلي السابق

تحركات جديدة في أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

راح الراجل الطيب وبناته.. ننشر صورة أب وابنته من ضحايا مأساة سقارة

موضوعات متعلقة

خصومة ثأرية .. إحالة أوراق شاب للمفتي أنهى حياة مُسن بأسيوط

لخلافات مالية.. السجن 15 عامًا لـ عامل أنهى حياة تاجر ملابس بأسيوط

ترشيحاتنا

ختام المرحلة الأولى لتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة فى مجال المخلفات

الدستورية تُصدر حكمًا بمنع المحكمة من نظر التماس في دعواها| تفاصيل

طارق الرفاعي: تلقينا شكاوى في قطاعات الاتصالات والاصلاح الإداري والبترول

سعر ميتسوبيشي اكسابندر العائلية في مصر.. بـ7 مقاعد

تعليمات رئاسية مرتقبة.. تعرف على موعد زيادة مرتبات الموظفين والمعاشات

الداخلية: تعاملنا مع 6766 شكوى وطلب استغاثة في شهر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفرو.. ملك قورة تستعرض أناقتها في أمستردام| شاهد

لتجنب فساده.. 3 خطوات تساهم في حفظ البيض لفترة طويلة طازجا

سنوات قضايا ومحاكم .. قصة خلاف أم كلثوم وزكريا أحمد على أموال

زوجة مجدي الهواري تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

يسجل من المسافة صفر.. آخر تطورات ضم المهاجم الفلسطيني لـ الأهلي |فيديوجراف

مغارة علي بابا.. تفاصيل مثيرة في القبض على تجار عملة| فيديوجراف

40 شهابا كل ساعة.. ماذا حدث في مصر قبل الفجر؟ «فيديوجراف»

رامي عياش يحتفل بعيد زواجه.. ما حكاية صوره مع داليدا ولماذا تصدر التريند؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

اﻟﻤﺰﻳﺪ