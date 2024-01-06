أجرى عملية ختان لفتاة.. جنايات أسيوط تمنع طبيبا من ممارسة المهنة 3 سنوات

عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أسيوط طبيبا بمنعه من ممارسة الطب لمدة 3 سنوات والحبس سنة مع الإيقا ، كما عاقبت ربة منزل بالحبس سنة مع الإيقاف، لقيام الأول بإجراء عملية ختان لابنة الثانية بمركز صدفا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عبد العزيز علي، وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم رضا وأحمد محمد نصر ، وأمانة سر صلاح تمام.

تعود وقائع القضية رقم 4163 لسنة 2022 جنايات مركز صدفا إلى تلقي الخط الساخن لحماية الطفل بلاغا بقيام "أمين. ش. أ"، طبيب، بإجراء عمليات ختان للفتيات بعيادته بمركز صدفا، وبإجراء تحريات المباحث ثبتت صحة البلاغ.



انتقل فريق من النيابة العامة ومباحث مركز شرطة صدفا ولجنة حماية الطفل بالمركز إلى مقر العيادة، وتمكنوا من ضبط واقعة ختان لفتاة تدعى "أسماء. س. م"، 7 أعوام، وكان برفقتها والدتها "هدى. ع. أ"، المتهمة الثانية.

وتوصلت تحريات الرائد محمد أبو بكر، رئيس مباحث مركز صدفا، إلى أن المتهم اعتاد على إجراء عمليات ختان الفتيات بعيادته الخاصة، وأنه أجرى عملية ختان للمجني عليها بناءً على طلب والدتها المتهمة الثانية.