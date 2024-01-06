المقاطعة توجه ضربة موجعة لـ العلامات التجارية الغربية.. شاهد

أقر الرئيس التنفيذي لـ “ماكدونالدز” بتأثر الأعمال في أسواق الشرق الأوسط بسبب الحرب في غزة، قائلًا: “ العديد من الأسواق في المنطقة تشهد تأثيرًا تجاريًا بسبب الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، إضافة إلى المعلومات الخاطئة المرتبطة بها”.



وشهدت سلاسل العلامات التجارية الغربية الكبرى بما في ذلك “ستاربكس” حملات مقاطعة شعبية عفوية بسبب اتهامات بتأييد إسرائيل، فيما اعتبر"كيمبشينسكي" أن المعلومات حول العلامات التجارية مثل “ماكدونالدز” مضللة ولا أساس لها من الصحة، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية العربية.

في أكتوبر قالت “ماكدونالز إسرائيل” على حساباتها إنها قدمت آلاف الوجبات المجانية لأفراد الجيش الإسرائيلي وتبرأ أصحاب حق امتياز العلامة التجارية ماكدونالدز ببعض البلدان الإسلامية من هذا التصرف لاحقًا.

تأثر أعمال العلامات التجارية الغربية بسبب المقاطعة

تلمس بعض العلامات التجارية الغربية تأثير المقاطعة في مصر والأردن، وانتشرت المقاطعة حاليا في بعض البلدان خارج المنطقة العربية من بينها ماليزيا، وتمتلك سلسلة مطاعم ماكدونالدز نحو 40 ألف مطعم في أكثر من 100 دولة.