مشهد مبهر تنتظره سماء مصر.. القمر يظهر بجوار كوكب الزهرة

تشهد سماء مصر يوم الأثنين المقبل، ظاهرة فلكية جديدة حيث يقترن القمر وكوكب الزهرة (رمز الحب والجمال) ونجم قلب العقرب فى مشهد جميل وبديع ينتظره جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال للرصد والتصوير، إذا سمحت لهم الفرصة وتوافرت لديهم المعدات والظروف المناخية والجغرافية الملائمة.

وقال الدكتور شرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية رئيس قسم الفلك السابق، إن هواة ومحبي الفلك على موعد يومي الاثنين والثلاثاء مع اقتران "نجم انتاريس" مع كوكب الزهرة (كوكب الحب والجمال)، في مشهد مبهر لمحبي مراقبة النجوم حول العالم في ظاهرة يمكن مشاهدتها بالعين المجردة في السماء.

واوضح الدكتور "تادرس"، أن القمر يشرق مقترنا مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وكذلك مع النجم أنتاريس (قلب العقرب) بغضون الساعة 5:00 صباحا تقريبا، يُرى هذا المشهد بالعين المجردة السليمة ويظل مرئيا حتى اختفاؤه في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

وأشار أستاذ الفلك، إلي أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ونوه، بأن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

نجم قلب العقرب

قلب العقرب ألمع نجم ضمن نجوم العقرب وهو نجم أحمر ضخم عملاق بحيث أن الشمس لا تعتبر شيء مقارنة به، حيث تبلغ كتلته 15 إلى 18 ضعف كتلة الشمس ويزيد نصف قطره على 448,793,612 كيلومتر، لذلك لو كان قلب العقرب مكان الشمس فإن سطحه سيمتد إلى ما بعد مدار المريخ وقاطعاً تقريبا 60 % المسافة إلى كوكب المشتري .

نجم قلب العقرب يبعد حوالي 550 سنة ضوئية عن الأرض، وعمره حوالي 12 مليون سنة فقط وهو في خريف عمره، والنجوم مثل قلب العقرب التي تكون في المراحل النهائية من حياتها تفقد كتلتها بسرعة وهذا يؤدي إلى أن الغازات تتدفق بطريقة حلزونية حول النجم.

يشار إلى ان النجوم ذات اللون الأحمر التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة نادرة إلى حد ما، في الواقع ، فكل النجوم الحمراء الساطعة التي نراها في سماء الليل بالعين المجردة هي إما عمالقة حمراء (مثل النجم الدبران) أو عمالقة ضخمة حمراء (مثل نجوم قلب العقرب ومنكب الجوزاء).