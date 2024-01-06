عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مشهد مبهر تنتظره سماء مصر.. القمر يظهر بجوار كوكب الزهرة

نجم قلب العقرب
نجم قلب العقرب

تشهد سماء مصر يوم الأثنين المقبل، ظاهرة فلكية جديدة حيث يقترن القمر وكوكب الزهرة (رمز الحب والجمال) ونجم قلب العقرب فى مشهد جميل وبديع ينتظره جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال للرصد والتصوير، إذا سمحت لهم الفرصة وتوافرت لديهم المعدات والظروف المناخية والجغرافية الملائمة.

وقال الدكتور شرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية رئيس قسم الفلك السابق، إن هواة ومحبي الفلك على موعد يومي الاثنين والثلاثاء مع اقتران "نجم انتاريس" مع كوكب الزهرة (كوكب الحب والجمال)، في مشهد مبهر لمحبي مراقبة النجوم حول العالم في ظاهرة يمكن مشاهدتها بالعين المجردة في السماء.

واوضح الدكتور "تادرس"، أن القمر يشرق مقترنا مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وكذلك مع النجم أنتاريس (قلب العقرب) بغضون الساعة 5:00 صباحا تقريبا، يُرى هذا المشهد بالعين المجردة السليمة ويظل مرئيا حتى اختفاؤه في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

وأشار أستاذ الفلك، إلي أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ونوه، بأن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

نجم قلب العقرب

قلب العقرب ألمع نجم ضمن نجوم العقرب وهو نجم أحمر ضخم عملاق بحيث أن الشمس لا تعتبر شيء مقارنة به، حيث تبلغ كتلته 15 إلى 18 ضعف كتلة الشمس ويزيد نصف قطره على 448,793,612 كيلومتر، لذلك لو كان قلب العقرب مكان الشمس فإن سطحه سيمتد إلى ما بعد مدار المريخ وقاطعاً تقريبا 60 % المسافة إلى كوكب المشتري .

نجم قلب العقرب يبعد حوالي 550 سنة ضوئية عن الأرض، وعمره حوالي 12 مليون سنة فقط وهو في خريف عمره، والنجوم مثل قلب العقرب التي تكون في المراحل النهائية من حياتها تفقد كتلتها بسرعة وهذا يؤدي إلى أن الغازات تتدفق بطريقة حلزونية حول النجم.

يشار إلى ان النجوم ذات اللون الأحمر التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة نادرة إلى حد ما، في الواقع ، فكل النجوم الحمراء الساطعة التي نراها في سماء الليل بالعين المجردة هي إما عمالقة حمراء (مثل النجم الدبران) أو عمالقة ضخمة حمراء (مثل نجوم قلب العقرب ومنكب الجوزاء).

ظاهرة فلكية القمر وكوكب الزهرة رمز الحب والجمال ونجم قلب العقرب كوكب الزهرة رمز الحب والجمال ألمع كواكب المجموعة الشمسية قلب العقرب نجم قلب العقرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي ردا على محمد صلاح: إن شاء الله ترجعوا موفقين ومنصورين

بعد خروجه من حسابات كولر | نجم الأهلي يقرر فسخ عقده

نجم الأهلي يتمرد .. تعطل صفقة عمر كمال ويطلب فسخ تعاقده

زيادة راتب الموظفين.. مفاجأة بشأن الترقيات 2024 بقانون الخدمة المدنية

جمال شعبان: باسم يوسف أنقذ حياة عماد أديب في دبي| تفاصيل

فرج عامر يزف بشرى لجمهور الزمالك.. تفاصيل

مفاجأة | الزمالك يحصل على توقيع لاعب الأهلي السابق

تحركات جديدة في أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

فيفا يعلن القائمة الدولية للحكام المصريين 2024.. تعرف عليها

كوريا الجنوبية تحبط محاولة اقتحام مكتب رئيسها.. تفاصيل

للمرة الثانية.. مد فترة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

لعلاج الملل في العلاقة الزوجية.. نصائح من دار الإفتاء

بعد ساعات من طرح شهادات 27%| مفاجأة سارة في سعر الذهب والدولار

فلسطين تحذر من خطورة استمرار عدوان الاحتلال وزيادة المستوطنات بالضفة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عندما ينخفض ​​مستوى المغنيسيوم في الجسم.. مفاجأة صادمة

تحمل اسم يوليوس قيصر.. قطعة من الحجارة القديمة تكشف تفاصيل معركة تاريخية

بالفرو.. ملك قورة تستعرض أناقتها في أمستردام| شاهد

لتجنب فساده.. 3 خطوات تساهم في حفظ البيض لفترة طويلة طازجا

فيديو

بسبب أزمة الطيار.. حقيقة القبض على محمد رمضان لتنفيذ قرار حبسه 

خبير يكشف آخر استعدادات إثيوبيا للتخزين الخامس| فيديو جراف

يسجل من المسافة صفر.. آخر تطورات ضم المهاجم الفلسطيني لـ الأهلي |فيديوجراف

مغارة علي بابا.. تفاصيل مثيرة في القبض على تجار عملة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

اﻟﻤﺰﻳﺪ