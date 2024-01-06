لا يسبب أعراضا أكثر خطورة.. متحور جديد لفيروس كورونا يكتسح أمريكا

ذكرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الجمعة إن المتحور «جيه إن1» من فيروس «كورونا» المسبب لمرض «كوفيد-19» صار الأكثر تفشيا، موضحة ان المتحور يمثل حوالي 62 في المائة من الإصابات بالمرض في الولايات المتحدة حتى 5 يناير، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وأضافت المراكز أن المتحور «جيه إن1» هو الآن النوع الأكثر انتشارا في الولايات المتحدة وأوروبا والعالم، كما ترتفع معدلات الإصابة به على نحو حاد في آسيا.

وقالت إنه لا يوجد في الوقت الراهن دليل على أن هذا المتحور يسبب أعراضا أكثر خطورة، وأضافت أنه من المتوقع أن تعزز اللقاحات الحالية الحماية ضده.

وأعلنت المراكز أن حالات دخول المستشفيات بسبب الإصابة بمرض «كوفيد-19» زادت بنسبة 20.4 في المائة في الأسبوع المنتهي في 30 ديسمبر .

وفي ديسمبر، صنفت منظمة الصحة العالمية «جيه إن1» على أنه «متحور محل اهتمام»، وقالت إن الأدلة الحالية تظهر أن مخاطر هذا المتحور على الصحة العامة.