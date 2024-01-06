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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لجنة اختبارات جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف القيادية

لجنة القيادات
لجنة القيادات

عقدت لجنة اختيار القيادات في جامعة بنها ، اجتماعاتها لإجراء المقابلات مع العاملين المتقدمين للمناصب القيادية بالجامعة، وهى التجديد لوظائف : أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ومدير عام العلاقات العلمية والثقافية ، ومدير عام المكتبات ، ومدير عام الحسابات والموازنة.

واستمعت اللجنة برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل هذه الوظائف وطريقة إدارتهم للقطاعات التى تقدموا لشغلها ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال، والقدرة علي إتخاذ القرارات وحل المشكلات .

وأكد رئيس جامعة بنها أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية يتم من خلال اللجنة التى تم تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل المناصب القيادية بالجامعة.

يذكر أن لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها عقدت اجتماعاتها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة ، وعضوية الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس الجامعة الأسبق والأستاذ المتفرغ بكلية التجارة ، والدكتور أشرف شمس الدين وكيل كلية الحقوق ببنها.

كما ضمت اللجنة كل من الدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة عضوا من الخارج ، والدكتور هيثم حمزة أستاذ تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة عضوا من الخارج ، والدكتور هانى محمود الأستاذ بكلية الطب البيطرى عضواً من الخارج.

وعلى جانب آخر .. كان قد قدم الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها التهنئة لنيافة الأنبا مكسيموس، مطران بنها وقويسنا، بمقر مطرانية بنها، والقس رأفت لوقا راعى الكنيسة الإنجيلية ببنها ، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووفدا من عمداء الكليات ، وأمين عام الجامعة ، والأمناء المساعدين ، والقيادات الادارية بالجامعة.

وأكد رئيس الجامعة خلال لقائه بنيافة الأنبا مكسيموس ، والقس رأفت لوقا حرص جامعة بنها الدائم على مشاركة الأخوة الأقباط في الاحتفال بأعيادهم، تأكيدا لمشاعر الأخوة وروح الوطنية والتسامح التى تميز أبناء الشعب المصري داعيًا الله أن تكون الأعياد فرصة عظيمة لنشر قيم التسامح والمودة بين أبناء الوطن الواحد.

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