كفر الشيخ.. تكريم 4 موظفين من المحالين إلى المعاش في بيلا

كرَّم جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، اليوم السبت، 4 موظفين بديوان رئاسة مركز ومدينة بيلا، بعد بلوغهم السن القانونية، وذلك تقديراً لجهودهم المبذولة طوال السنوات الماضية خلال عملهم، بحضور نواب رئيس المدينة، وعدد من مديري الإدارات بديوان المجلس.

قال رئيس مدينة بيلا، إن هذا التكريم يأتي في إطار حرص مجلس المدينة على الاهتمام بالعاملين لتكريمهم بعد بلوغهم السن القانونية، عرفاناً بالجميل لما قدموه من جهد وعمل خلال فترة عملهم الوظيفي بكل صدق وأمانة وإخلاص.

وهنأ رئيس المدينة المكرمين ببداية حياة جديدة سعيدة، متمنياً لهم الصحة والتوفيق، مؤكداً علي أهمية تكريم الموظفين المُحالين للمعاش تقديراً لمجهوداتهم وعطائهم خلال فترة عملهم وتشجيعًا للعاملين على الاجتهاد في العمل لترك أثر يذكرون به، مع الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط جميع الموظفين والعاملين بديوان مجلس المدينة والوحدات المحلية كأسرة واحدة.

وفي نهاية الحفل، كرم رئيس مدينة بيلا، أشرف سليمان حسين، بإدارة شباب الخريجين والاستثمار، ومدحت الدسوقي النشاوي، بإدارة التنسيق الحضاري، ووفاء صلاح، مدير إدارة التنمية، وعلي المغازي سالم، بإدارة العمليات بديوان مجلس المدينة، لأدائهم المتميز خلال فترة عملهم بديوان المجلس، ومنحهم شهادات تقدير، تقديراً لعطائهم خلال سنوات العمل.