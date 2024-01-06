السبت القادم.. انطلاق بطولة آسيا للرماية بالكويت بمشاركة 26 منتخبا

أعلن رئيس الاتحاد الكويتي للرماية، دعيج العتيبي، أن بطولة الكويت الآسيوية لرماية الخرطوش تنطلق بالكويت يوم /السبت/ القادم بمشاركة 26 منتخبا من آسيا وتستمر منافساتها لمدة 9 أيام بإشراف مباشر من الاتحادين الدولي والآسيوي.

وقال العتيبي ــ في مؤتمر صحفي اليوم /السبت/ بمقر الاتحاد ـــ إن البطولة التي ستقام في مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأوليمبي للرماية تتضمن إقامة منافسات في رمايتي (سكيت) و(تراب) للرجال والسيدات والزوجي المختلط وكذلك الناشئين، مشيرا إلى أن البطولة تكتسب أهمية كبيرة كونها مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المُقبلة المقرر إقامتها في باريس الصيف القادم بواقع ثمانية مقاعد لمنافسات الرجال والسيدات.



وأوضح أن منتخب الكويت سيشارك في البطولة بـ19 راميا ورامية في مختلف المسابقات، مؤكدا استعدادهم التام للبطولة وأنهم سيدخلونها بتركيز عال لتحقيق أفضل النتائج فيها وإحراز مقاعد تأهيلية أخرى للأولمبياد بعد إنجاز الرامي خالد المضف الذي وصل للأولمبياد بالفعل في شهر أغسطس الماضي.



من جانبه، أكد مدير البطولة أمين سر الاتحاد الكويتي عبيد العصيمي، أن الاتحاد أنهى كافة الاستعدادات التنظيمية والفنية لانطلاق هذا الحدث المهم إذ باتت ميادين الاتحاد جاهزة تماما لاحتضان منافسات البطولة، معربا عن أمله في تحقيق رماة وراميات الكويت لمقاعد تأهيلية للأولمبياد لمواصلة تحقيق الرماية الكويتية للإنجازات الكبرى لا سيما وأن المنتخب يضم عددا من أميز رماة القارة في رمايتي (سكيت) و(تراب) على حد سواء.

