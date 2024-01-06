عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

14 لاعبا ينتظرون الفرصة.. منتخب الإمارات يظهر بتشكيله الجديد في كأس آسيا

منتخب الامارات
منتخب الامارات

يشارك منتخب الإمارات في كأس آسيا لكرة القدم في قطر بطموحات الوصول إلى أدوار متقدمة، إلا أن هدفه الأساسي سيكون الإعداد لتصفيات مونديال 2026؛ إذ ينتظر أن يكون شكل «الأبيض» مختلفاً كلياً بعد دخول 14 لاعباً جديداً ينتظرون فرصتهم في دخول القائمة بعد النهائيات القارية.

txt

السبت القادم.. انطلاق بطولة آسيا للرماية بالكويت بمشاركة 26 منتخبا

txt

قصة في منتهى الغرابة.. مسطول يقفز لعرين أسود لمصافحتهم بحديقة حيوان بالهند

وسمح القانون لكل نادٍ بتسجيل 5 لاعبين أجانب شباب في قائمته، مشترطاً أن يكونوا تحت سن 21 عاماً للاستفادة منهم بعد خمس سنوات من إقامتهم في الإمارات في المنتخبات الوطنية، حسب المدة التي حددتها لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

واستدعى المدرب البرتغالي لمنتخب الامارات باولو بينتو، اللاعب كانيدو وليما إلى القائمة التي أعلنها أخيراً للمشاركة في كأس آسيا، إضافة إلى عبد الله رمضان، ويحيى نادر، ويحيى الغساني.

وتراهن الإمارات على خططها التطويرية الجديدة لتصبح مستقبلاً قوة كروية كبيرة في آسيا؛ إذ عجزت عن التأهل إلى النهائيات منذ صعودها في 1990 نسخة إيطاليا، وفي كأس آسيا، كان أفضل مركز لها احتلال وصافة نسخة 1996 التي استضافتها في أبوظبي، ثم المركز الثالث في 2015 في أستراليا.

وقال محسن مصبح حارس مرمى الإمارات في 1996 لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «ابتعدنا كثيراً عن المنتخبات الخمسة الكبيرة في آسيا: اليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، وإيران، والسعودية، ويلزمنا الكثير من العمل للحاق بركبها».

واتفق مدافع الإمارات السابق إسماعيل راشد الذي وُجد أيضاً في 1996 مع مصبح فيما يخص «صعوبة مقارعة منتخب الإمارات الآن للمنتخبات التي تمتلك نوعية مميزة من اللاعبين، ويلعب بعضهم في الدوريات الأوروبية الكبرى».

وشاركت الإمارات في كأس آسيا منذ 1980، وكان أفضل مركز لها وصافة 1996 عندما خسرت النهائي أمام السعودية بركلات الترجيح، ثم أحرزت المركز الثالث في 2015 بفوزها على العراق 3-2، والرابع في النسخة الأخيرة في 2019 على أرضها بخسارتها القاسية في نصف النهائي أمام قطر 0-4.

ويدخل «الأبيض» نسخة قطر بتشكيلة تمزج بين لاعبي الشباب والخبرة، وبمعنويات الفوز في المباريات الست التي خاضها رسمياً وودياً تحت قيادة بينتو الذي تسلم مهامه في أغسطس بديلاً للأرجنتيني رودولفو اروابارينا.

الامارات قطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي ردا على محمد صلاح: إن شاء الله ترجعوا موفقين ومنصورين

بعد خروجه من حسابات كولر | نجم الأهلي يقرر فسخ عقده

زيادة راتب الموظفين.. مفاجأة بشأن الترقيات 2024 بقانون الخدمة المدنية

نجم الأهلي يتمرد .. تعطل صفقة عمر كمال ويطلب فسخ تعاقده

جمال شعبان: باسم يوسف أنقذ حياة عماد أديب في دبي| تفاصيل

فرج عامر يزف بشرى لجمهور الزمالك.. تفاصيل

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

بعد ساعات من طرح شهادات 27%| مفاجأة سارة في سعر الذهب والدولار

موضوعات متعلقة

لإنقاذه من موقفه الحرج.. مهاجم جديد في صفوف توتنهام في الميركاتو الشتوي

أم صلال: الشعب القطري يعشق الزمالك.. ونتشرف بوجود الأبيض في بطولة الوحدة

شريف حازم: زيزو أفضل لاعب في مصر والمستقبل لـ إمام عاشور

رمضان السيد يختار التشكيل المثالي لمنتخب مصر في كأس إفريقيا

شريف حازم: بيسيرو سبب رحيلي عن الأهلي.. ولو عاد الزمن لفضلت الاستمرار

شريف حازم: إبراهيم سعيد مثلي الأعلى.. وفترتي مع الأهلي كانت صعبة

بركات: ليفربول تلقى ضربة قوية بسبب صلاح.. وكلوب يعرف أهمية الفرعون المصري

إبراهيم سعيد: إمام عاشور تاريخه أكبر من رضا عبد العال الآن

ترشيحاتنا

بلومبيرج تكشف عن سعي واشنطن لتوريط دول أخرى في حكم غزة

إمام عاشور سبب ورطة الأهلي في صفقة المهاجم الجديد.. تفاصيل

الأكثر شيوعًا بين الأطفال.. كل ما تريد معرفته عن مرض الربو

نصر الله لا يهددنا من فراغ.. صحيفة عبرية تكشف تقديرات الجيش الإسرائيلي لقدرات حزب الله العسكرية

مرسيدس CLA 180 موديل 2023 للبيع بحالة الزيرو .. اعرف سعرها

النائب مجاهد نصار الخضراوي على توفير منفذ لبيع السكر بأسعار مخفضة بميت نما


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: تناول الكاكاو بكثرة يحميك من مرض قاتل

بسعر صادم.. اعرف ثمن بدلة هاندا أرتشيل السوداء

ارتداه كريستيانو رونالدو.. سعر جاكيت محمد رمضان في الرياض يتجاوز 80 ألف جنيه

برقم خرافي.. سعر فستان أسماء إبراهيم يثير الجدل

فيديو

يتجاوز 3200 جنيه.. أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

زينة صديقتي.. قرار جرئ من أسما إبراهيم حول استضافتها أحمد عز ببرنامجها

بسبب أزمة الطيار.. حقيقة القبض على محمد رمضان لتنفيذ قرار حبسه 

خبير يكشف آخر استعدادات إثيوبيا للتخزين الخامس| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: احتفالات العالم بالكريسماس قبل مائة عام

علاء حيدر

علاء حيدر يكتب: إسرائيل وتأليب غزة على حماس

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

اﻟﻤﺰﻳﺪ