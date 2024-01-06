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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأكثر شيوعًا بين الأطفال.. كل ما تريد معرفته عن مرض الربو

الربو
الربو

قالت وزارة  الصحة والسكان إن الربو مرض تنفسي مزمن يسبب التهابا وتضييقا في الشعب الهوائية، ما يجعل من الصعب تدفق الهواء داخل وخارج الرئتين، ويعتبر من الأمراض الأكثر شيوعًا بين الأطفال.

وشددت وزارة الصحة والسكان على ضرورة الكشف وأخذ العلاج الموصوف من قبل الطبيب المختص ضروري لحماية صحة أطفالنا.

 منشور الوزارة 

وقال محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الربو الشعبي نوع من أنواع الحساسية يؤدي إلى ضيق في الشعب الهوائية، والمريض يشعر بتقلص في الشعب وزيادة في الإفرازات، والشعب الهوائية هي المسئولة عن إدخال وإخراج الهواء، وبعض الناس لديهم استعداد للحساسية، والبعض الآخر يكون لديهم المرض مزمن، ويتم تشخيص الحالات وتحذير المريض من الأدخنة والأتربة والمبيدات والمعطرات، وقد يكون لديه بعض الأطعمة تؤدي إلى الأزمة مثل الموز، والسمك وغير ذلك من الأطعمة.

محمد عوض تاج الدين يتحدث عن نزلات البرد 

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن دور البرد المنتشر في الوقت الحالي هي الالتهابات الفيروسية التنفسية، ومنها فيروس كورونا، ومنها الفيروس المخلوي، ومنها الإنفلونزا بأنواعها المختلفة، وتكثر نسب الإصابة في الفترة الحالية بسبب تغير الفصول.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية، أن الإصابات المرصودة في الوقت الحالي طبيعية في مثل هذا الوقت من العام، ولا يوجد حالات شديدة، والحالات التي تحتاج دخول المستشفيات بسيطة، والحالات مسيطرة عليها ولا يوجد خوف أو هلع.

وأكد أن عدم علاج النزلات البردية أو الفيروسية قد يعرض المريض الذي لديه حساسية لأزمة نتيجة للإصابات الفيروسية، وأغلب الحالات تتم السيطرة عليها من خلال العلاج وفي فترة قصيرة.

 

الربو الاطفال الشعب الهوائية الصحة والسكان الطبيب

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