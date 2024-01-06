لها تداعيات خطيرة.. خارجية لبنان: نسعى لخفض التصعيد وتجنب الحرب

التقى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال بلبنان، عبدالله بوحبيب، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وأكد بوحبيب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بوريل، أن "السلام بالغ الأهمية بالنسبة الى اللبنانيين وهم متمسّكون به"، لافتًا إلى أن الحكومة اللبنانية تسعى الى خفض التصعيد واللبنانيين يمارسون ضبط النفس.

وأشار إلى أن "الحل السياسي وحده الكفيل بوضع حد لعقود من حلقة العنف الطويلة، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكة بين لبنان والاتحاد الأوروبي.

وتابع قوله إن الحكومة تسعى لتجنب الحرب التي سيكون لها تداعيات خطيرة.

وفي سياق آخر، أكد بو حبيب أن "الضغط الذي يعانيه لبنان نتيجة أزمة النزوح تجاوز كل الحدود وإذا لم تجد هذه الأزمة أي حلّ فستشكّل خطراً على كيان لبنان ووجوده".

من جانبه، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "اليوم هنا بعد زيارتي الأخيرة لإسرائيل في وقت نشهد تصاعداً بين لبنان وإسرائيل، وأعتقد أنه يمكن تجنب الحرب ويجب تجنبها ويمكن للدبلومسية أن تسود للعثور على حل أفضل".

وشدد بوريل، في المؤتمر الصحفي على أنه "من الضروري تجنب التصعيد في الشرق الأوسط، وتجنب جر لبنان الى حرب لأن هذا آخر ما يحتاجه البلد اليوم".

وأكد “ضرورة العمل لفتح القنوات الدبلوماسية لأن الحرب ليست الحل الوحيد، وعلينا التحرك لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن”، مشددًا على ضرورة الحاجة لمساعدة مستدامة لأهالي القطاع ويجب إحترام القانون الانساني الدولي.