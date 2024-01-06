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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

العرض 24 يناير.. طرح البوسترات الرسمية لفيلم عادل مش عادل

صدى البلد

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "عادل مش عادل" البوسترات الرسمية للفيلم ، وذلك استعدادا لعرضه في السينمات ٢٤ يناير.

ويسجل أحمد الفيشاوي بفيلم "عادل مش عادل" التعاون الثالث مع المخرج أحمد يسري، بعد أن حققا نجاحاً كبيراً في فيلمي "ريستا" و " 45 يوم".

فيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي ،دينا، محمد رضوان، أوتاكا ،بدرية طلبة ،أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربه نوال صاحبة أغنية مخاصماك ، والتي تصدرت ترند المواقع الاجتماعية و حصلت علي اكثر من ١٣٠ مليون مشاهدة على موقع يوتيوب والفيلم إنتاج عز غنيم و هيثم حسن في أول تعاون مشترك بين الشركتين وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامى يواجه العديد من المشاكل في حياته ، ويحاول حلها في إطار كوميدي.

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