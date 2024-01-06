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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

اليوم.. كورال هارموني عربي في ضيافة برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

يواصل كورال هارموني عربي بجامعة عين شمس نجاحاته الفنية، حيث يطل الكورال بقيادة المايسترو محمود وحيد في تمام العاشرة من مساء اليوم السبت بسهرة غنائية فنية مميزة على شاشة قناة mbc مصر في برنامج " الحكاية" مع الإعلامي الكبير عمرو أديب.

ويأتي نشاط الكورال تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، وفي إطار رؤية  لتوسيع قاعدة الأنشطة الطلابيه وخاصة النشاط الفني.

جدير بالذكر أن ظهور  كورال هارموني عربي على شاشة قناة mbc مصر للمرة الثانية يأتي تتويجا لسلسلة النجاحات التي حققها الكورال في موسم عروض الموسيقى خلال مهرجان الاكتفاء الذاتي على مدار شهر ديسمبر الماضي على مسرح كلية البنات وهو نتاج دعم وتشجيع مستمر من قطاع التعليم والطلاب وتحت الإشراف الإداري لـ إبراهيم سعيد أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ، وإشراف تنفيذي لـ طارق أحمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب.

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