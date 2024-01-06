محسن جابر يكشف عن طريقة رده على مغالطات جمعية المؤلفين وصوت القاهرة

أكد المنتج محسن جابر، أنه فوجئ بعقد مؤتمر صحفى يضم المسئولين والقائمين على جمعية المؤلفين وصوت القاهرة للحديث عن مصنفات كوكب الشرق ام كلثوم ومواضيع آخرى.

وقال محسن جابر: "انا المعنى بهذا الاجتماع وبالتالي كان من المفروض دعوتى للرد على اى استفسارات وايضاح الحقائق على جموع الصحفيين .. ولكنى اعتقد أن القائمين على الدعوة لا يريدون وجودى حتى تخلو لهم الاجواء ويتم نشر الأكاذيب .. خاصة وأننا حصلنا على أحكام قضائية نهائية تؤكد ملكيتنا لأغانى السيدة ام كلثوم.

وأضاف أن الحكم الذى تستخدمه شركة "صوت القاهرة" كدليل لها هو دليل ضدها !. لأن الحكم أكد أن شركة "ستارز" هى التى صرحت لشركة صوت القاهرة بالاستغلال بموجب عقد الصلح، وعموماً فإن هذا العقد تم فسخه بحكم نهائى بات وألزم الحكم شركة "صوت القاهرة" بتعويض قدره/ مليون وخمسمائة الف جنيه.



وأشار محسن جابر، إلى أنه سيدعو الصحفيين والاعلاميين إلى مؤتمر صحفى سيحدد موعده فى الايام القليلة القادمة ، لتوضيح الحقائق بالمستندات والاحكام النهائية .. وكشف سر العلاقة الخفية بين شركة صوت القاهرة وجمعية المؤلفين والملحنين.