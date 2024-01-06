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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

صبره: التكامل بين الدولة ومجتمع الأعمال يدعم الصناعة الوطنية في تجمع بريكس

دول بريكس
دول بريكس

أكد أحمد إسماعيل صبره ، عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية ، أن انضمام مصر رسميا لتجمع دول البريكس، وتفعيل عضوية مصر بالمجموعة يدعم بقوة الصناعة المصرية، ويعزز تواجد الصادرات المصرية فى هذه الأسواق القوية .

وقال صبره ، إن الانضمام لهذه التكتلات الاقتصادية المهمة خطوة كبيرة يجب الاستفادة منها ومساندة الصناعة المصرية إجرائيا وتشريعيا وزيادة تنافسية المنتج المصري ليصبح أكثر قدرة علي المنافسة في أسواق التصدير.

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وأكد صبره ، أن انضمام مصر لمجموعة بريكس يساهم بشكل كبير في رفع الميزة التنافسية للصناعة ، وبالتالي زيادة مساهمة الصناعة في تحقيق الصادرات المستهدفة مشيرا إلى أهمية توحيد جهود منظمات الاعمال والأجهزة الحكومية من أجل الوقوف علي أهم التحديات التي تواجه الصناعة المصرية وأهمها علي الاطلاق زيادة تكاليف الإنتاج وتوفير المواد الخام وتوفير العملة الصعبة لاستيراد مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار وتسهيل وتبسيط الإجراءات بالمنافذ الجمركية والموانئ المصرية لنصبح أكثر قدرة علي المنافسة وفتح فرص وآفاق جديدة للمنتج المصري في أسواق مجموعة البريكس وغيرها من الأسواق وبالأخص في افريقيا .

وطالب احمد إسماعيل صبره عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات بضرورة عمل دراسات واقعية ودقيقة للتعرف على احتياجات أسواق مجموعة بريكس تحديدا بهدف تلبية متطلبات الأسواق وبالتالي تحقيق أقصي استفادة من الانضمام لتكتل دول بريكس مما سيكون له اثر إيجابي كبير علي الصناعة وعلي الاقتصاد المصري بصفة عامة.

وأكد صبره على أن الصناعة المصرية لديها كافة المقومات التي تؤهلها للمنافسة وزيادة التصدير والوصول الي تحقيق نجاحات ملحوظه في أسواق التصدير مما سيكون له تأثير واضح علي تنشيط كافة القطاعات الصناعية المختلفة وبالتالي توطين الصناعية المحلية وتشجعيها علي فتح أسواق جديدة

وأوضح عضو غرفة الصناعات الكيماوية، أن انضمام مصر لمجموعة بريكس يعتبر خطوة مهمة لتعزيز نمو الاقتصاد المصري وتنمية التبادل التجاري والصادرات بين مصر وبريكس مشيرا إلى أنها تعتبر مجموعة قوية وفعالة ولها تأثير وتنافس بقوة منظمة التجارة العالمية ولها مستقبل كبير.

دول بريكس مال واعمال اخبار مصر اتحاد الصناعات غرفة الصناعات الكيماوية Finance Real Estate

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