إنتر ميلان يحافظ على صدارة الدوري الإيطالي بفوزه على هيلاس فيرونا

حقق إنتر ميلان فوزا قاتلا على حساب ضيفه هيلاس فيرونا 2-1، اليوم السبت بمعقل النيراتزوري، لحساب الجولة 19 من الدوري الإيطالي.

تقدم لاوتارو مارتينيز لإنتر بالدقيقة 13، وتعادل توماس هنري لفيرونا في الدقيقة 74، ثم سجل دافيد فراتسي الهدف الثاني في الدقيقة 90+3.

وأكمل هيلاس فيرونا اللقاء بـ 10 لاعبين بعد طرد لاعبه داركو لازوفيتش في الدقيقة 90+5 ببطاقة حمراء مباشرة.

وأضاع توماس هنري مهاجم هيلاس فيرونا فرصة ثمينة للتعادل في الثواني الأخيرة بإهدار ركلة جزاء في الدقيقة 90+10.

وعاد إنتر بهذا الفوز لسكة الانتصارات في انطلاقته بالعام الجديد 2024 بعد تعادله في الجولة الماضية مع جنوى 1-1 ليرفع رصيده إلى 48 نقطة ليعزز موقعه في الصدارة.

أما فيرونا تلقى خسارته الثانية على التوالي و11 في الدوري هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز السابع عشر ليبقى مهددا بالهبوط للدرجة الثانية.

