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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادا لكأس الرابطة.. بيراميدز يواصل تدريباته بالدفاع الجوي

صدى البلد

يواصل فريق نادي بيراميدز تدريباته اليومية بملعب الدفاع الجوي، استعدادا لخوض أولى مبارياته في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، ومواجهة فاركو في إطار دور المجموعات.

ويحل فاركو ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء الأربعاء المقبل على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة في نسختها الثالثة.

ويواصل عبد الله السعيد قائد الفريق وإبراهيم عادل وكذلك محمود مرعي تدريباتهم التأهيلية مع الجهاز الطبي استعدادا لعودتهم للمشاركة مجددا مع الفريق بصورة طبيعية.

ويواصل الفريق تدريباته صباح الأحد بملعب النادي، بمشاركة جميع اللاعبين استعدادا للقاء فاركو، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو.

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